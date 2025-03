Jana, cada vez más cerca de hacer justicia en 'La Promesa': así mató Cruz a Tomás

¡El primer asesinato de la ficción está a punto de salir a la luz! Ya han pasado más de 500 capítulos desde que vimos a la marquesa de Luján asesinar a Tomás. Ahora, gracias a la habitación secreta y a la investigación de Jana, la recién casada ha conseguido encajar todas las piezas y así se lo ha revelado a Curro: “Cruz asesinó a Tomás y sé exactamente cómo lo hizo”. ¿Revelarán toda la verdad al resto del palacio? ¡Te contamos todos los detalles!

Jana encaja todas las piezas

Jana ha confesado a Curro su gran descubrimiento: Cruz mató a Tomás. Además, sabe perfectamente cómo lo hizo. La recién casada ha contado a su hermano cómo Tomás – heredero del marquesado en ese momento – iba a darle todas las respuestas que necesitaba sobre el asesinato de Dolores. Esa misma noche, Tomás apareció muerto en palacio. Ahora, sabe qué fue lo que realmente ocurrió.

Tal y como le ha contado a Curro, Tomás conocía la habitación secreta, aunque no había conseguido unir todas las piezas. Sin embargo, la conversación que mantuvo con Jana en su noche de bodas le dio todas las respuestas que necesitaba. Por ello, atravesó los pasadizos y llegó hasta la habitación de la marquesa. No dudó en enfrentarse a ella asegurando que sabía todo lo que había ocurrido en el pasado, pero esa discusión no terminó tal y como él esperaba: Cruz le asesinó a sangre fría para evitar que contara todo lo que sabía.