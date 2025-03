La marquesa al descubrir la verdadera identidad de Jana en 'La Promesa': “Leocadia lo planificó todo”

La muerte de Tomás, el asesinato de Dolores, la verdadera identidad de Jana y Curro… son tramas que conocemos desde los inicios de ‘La Promesa’. Ahora, la recién casada está dispuesta a conseguir todas las respuestas que necesita. Tras confesar a Leocadia sus orígenes, no ha dudado en irrumpir en la habitación de Cruz y poner sobre la mesa todas sus sospechas: “Mi nombre es Mariana y Dolores era mi madre. Usted la mató para robarle a su bebé”. ¡Así ha reaccionado la marquesa de Luján!

Tantas preguntas sobre el pasado de La Promesa y sobre Dolores, han despertado las sospechas de Leocadia. ¿Por qué Jana muestra tanto interés por esa mujer? Se pregunta Figueroa. Lo cierto es que ha atado cabos y no ha dudado en mostrar su hipótesis a Jana: “ Parece que la muerte de Dolores te afecta especialmente . Cada vez tengo más clara la imagen de la hija de Dolores en mi mente. Jana, ¿por qué te miro y veo a esa niña? ”. Expósito no ha dudado y ha decidido confesar: “Soy yo. Yo soy la hija de Dolores”.

Jana se enfrenta a la marquesa de Luján

La que fue doncella se ha armado de valor y se ha enfrentado de una vez por todas a la marquesa de Luján. Ha irrumpido en su habitación y no ha dudado: “Mi nombre es Mariana y Dolores era mi madre. Usted la mató para robarle a su bebé y entregárselo a su hermana Eugenia. Curro, así lo bautizaron, pero el nombre que mi madre le puso era Marcos. En sus planes no entraba que yo sobreviviera, pero lo hice. Ese mismo día le prometí a mi madre asesinada que encontraría a mi hermano y que su muerte no quedaría impune”. Pero eso no es todo, Jana también le ha contado todo lo que sabe sobre la muerte de Tomás: “Usted le mató”. La mirada de la marquesa es clave: ¡no puede creer que Jana haya descubierto todo!

En un primer momento, Cruz ha negado todas las acusaciones: “¿De dónde has sacado semejante atrocidad?”. Su sorpresa ha sido máxima cuando ha descubierto que Jana ya había hablado con Leocadia de todo esto. No ha dudado en aprovechar la oportunidad y acusar a la que fue su amiga de lo sucedido: “¿No ves que te está manipulando? Te estás creyendo todas sus maquinaciones. La historia de Dolores es verdad, pero se te olvida la parte más importante: yo no soy la protagonista. Fue Leocadia la que lo planificó todo. Esa mujer no se detiene ante nada”. ¿Serán ciertas las acusaciones de la marquesa y Leocadia estará detrás de todo? ¿Será una jugada más de Cruz? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrirlo.