'Doce fuera de casa': el espectacular lugar dónde se rodó la película de los Baker y otras curiosidades

Vuelve la familia Baker, y a lo grande. Doce en casa se estrenó en 2003 con un gran éxito y esto animó al equipo a preparar una segunda entrega, que se tituló Doce fuera de casa. La película mantiene el tono cómico y, a veces loco, y logra entretener y divertir al público con un guion inteligente y un buen manejo de las escenas cómicas. Entre todos los momentos divertidos destacan los intentos de los padres por mantener el orden en una familia con tantos adolescentes y niños, traviesos e incontrolables, a la vez que se enfrentan a los Levy, otra familia numerosa.

Steve Martin y Bonnie Hunt interpretan al matrimonio Baker, padres de doce hijos. Una gran familia que tiene que encarar todo un reto: las vacaciones de verano en Wisconsin. Pero sus planes de paz, descanso y relajación se esfuman cuando aparecen los Levy. Junto a Martin y Hunt volvemos a ver a las estrellas juveniles que interpretan a los hijos de los Baker: Alyson Stoner (Sarah), Shane y Brent Kinsman (los gemelos), y Tom Welling (Charlie). En esta segunda entrega se suman nuevas caras, como Ashton Kutcher.

Los Baker, 17 años después

En 2020, casi dos décadas después del estreno, el equipo de la película se reunía de nuevo para revivir algunos de los momentos más recordados de la película. Hilary Duff, Lorraine Baker en la ficción, subía a su cuenta de Instagram un vídeo en el que veíamos cómo habían cambiado los doce niños traviesos que volvieron loco al señor Baker. En el vídeo están Bonnie Hunt, Piper Perabo, Kevin G. Schmidt y Alyson Stoner.

El reencuentro no solo sirvió como recordatorio de las situaciones disparatadas de los Baker, también fue una oportunidad para ayudar en una buena causa: los actores se unieron para apoyar la campaña No Kid Hungry, que tiene como objetivo combatir el hambre infantil en Estados Unidos. En el clip, los actores recrean varias escenas de la película, comparándolas con fragmentos originales. Y todo al ritmo de la canción I'm Just a Kid, de Simple Plan.