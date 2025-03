Un paseo por la biografía de la escritora sueca Camilla Läckberg

Desde su primera infancia, Camilla Läckberg escribía cuentos que luego reunía en libros breves. El primero lo publicó con cinco años, y ya incluía un asesinato. La joven Camilla decidió estudiar Economía y ejerció como tal unos años. Quizá en esos ambientes gélidos y competitivos obtuvo la inspiración necesaria para su primera novela, publicada con 29 años: La princesa de hielo (2022), un thriller que comienza con una joven encontrada muerta en una bañera, con la duda de si se ha suicidado o ha sido asesinada.

Tres años le bastaron a Läckberg para convertirse en una autora superventas, con más de 28 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países. Este 2025 la escritora, convertida ya en un referente del género policíaco, cumple 50 años, y por eso 'Página Dos' decide repasar su biografía, logros, y la vertiente más personal de la autora.

Suecia ama la novela negra

Aunque Erica Falck es la protagonista de la mayoría de sus novelas, en 2019 Camilla Läckberg creó a Faye. De nuevo escogió a una mujer para protagonizar una saga, pero en este caso con un oscuro pasado. Su más reciente obra es Sueños de bronce (Planeta/Columna), la tercera entrega dedicada a Faye. En esta ocasión, la protagonista huye de la persecución de su padre, recién fugado de la cárcel. Una mujer misteriosa ejercerá de némesis de Faye, y aparecerá dispuesta a arrebatárselo todo.

“Cuando tengo una idea que me apasiona, he de llevarla a cabo“

Óscar López pregunta a Camilla Läckberg en su entrevista para Página Dos acerca de la idea de éxito profesional que ella tiene. «Nunca me planteo si el producto que estoy haciendo va a tener éxito o no. Siempre tengo esperanzas, por supuesto, pero estoy muy motivada en lo que respecta a mi actividad. Así funciona mi cerebro», relata la escritora, «cuando tengo una idea que me apasiona, he de llevarla a cabo. Que luego tenga éxito o no, ya es cosa de los lectores», concluye.

Henning Mankell, Stieg Larsson, Anders de la Motte, David Lagercrantz , Åsa Larsson… Camilla Läckberg pertenece a una larga tradición de noir nórdico con una atmósfera reconocible: escenarios crudos, naturaleza implacable, meticulosidad, violencia animal, un lenguaje cercano al periodismo, personajes emblemáticos de apariencia dura y psicología frágil, secundarios marginados y carismáticos, humor negro, diálogos ágiles…

01.27 min Camilla Läckberg cierra con 'Sueños de bronce' su trilogía de venganza

Apodada en ocasiones "la Agatha Christie sueca", los fans de la escritora conocen su afición a la gastronomía, que ha aparecido en varias de sus novelas. También ha invertido en negocios de vino, joyería y música, una de sus grandes pasiones. A pesar de lo turbulento de sus novelas (o quizá porque la creatividad funciona por contraste), la autora vive en la Suecia rural una tranquila vida feliz junto a su pareja y sus cuatro hijos. Sigue visitando en vacaciones Fjällbacka, la ciudad pescadora donde nació, que tiene rutas dedicadas a ella.