La historia real que le dio el Oscar a Will Smith: quién es quién en el 'Método Williams'

El 'Método Williams' es más que una película sobre el mundo del tenis, es una gran historia que pone en valor el esfuerzo y la capacidad de superación. Con seis nominaciones a los Oscar, este drama deportivo sobre cómo las afroamericanas Serena y Venus Williams llegaron a la cúspide en el mundo del tenis invita a reflexionar y explica el papel de su padre, interpretado por Will Smith, que fue fundamental en el gran éxito que lograron las dos estrellas del deporte.

El dibujo global de la historia que realiza su director, el portorriqueño Marcus Green, resulta extraordinariamente interesante haciendo hincapié en las complicaciones que tuvo que sufrir el padre de las jugadoras y los sacrificios para lograr el objetivo final: ver a sus hijas triunfar en uno de los deportes más importantes del mundo.

La cinta tiene un reparto excepcional con Will Smith a la cabeza. Junto a él vemos a Demi Singleton y Sanniya Sidney en la piel de las hermanas Williams, Aunjanue Ellis encarnando a la madre o Jon Bernthal haciendo de Rick Macci.

El papel que interpreta Will Smith tiene una presencia dominante durante todo el largometraje con una clara intención de imponer su criterio siempre que surge alguna decisión por el camino. "No todo el mundo entendió la clase de persona que era y por qué hizo esas cosas. Por qué hizo las cosas que hizo por sus hijas", señalaba Demi Singleton, una de sus hijas en la ficción.

Demi Singleton y Sanniya Sidney, las hermanas Williams

El propio Richard Williams lo revelaba en su libro Black and White: The Way I See It: “Fui a ver a mi esposa y le dije que tendríamos dos hijos y que nos volveríamos ricos. Van a ser tenistas”. En una época de inseguridad y racismo en la EE.UU. de la década de los 80, el padre de las Williams impuso a sus hijas mudarse a Compton, un gueto de Los Ángeles donde los pandilleros dominaban los espacios públicos y las familias más humildes se buscaban la vida de cualquier forma para poder salir adelante. El objetivo de Richard era que las dos pequeñas contemplaran lo que podía ocurrirles si no trabajaban disciplinadamente.

Sanniya Sidney, que encarna a Venus en el film, tuvo que aprender a jugar al tenis con dos grandes dificultades: nunca había cogido una raqueta y además era zurda: su personaje, Venus Williams, es diestra. La actriz no estaba acostumbrada a hacer deporte y tuvo que someterse a un agotador régimen de entrenamiento de lunes a viernes, incluyendo una dieta y ejercicio estrictos.

Además, hizo maratonianas jornadas visionando vídeos de la tenista, que abarcaban desde sus victorias en torneos importantes como el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, a sus derrotas más destacadas.

Serena Williams está encarnada por Demi Singleton, hondureña de nacimiento. La actriz se dio a conocer con el musical de El Rey León, en el que interpreta a la princesa Nala. Durante el rodaje de El método Williams, la joven se pegó a la jugadora para copiar sus movimientos e intentar jugar como juega ella, algo difícil cuando hablamos de la tenista más laureada de la historia.