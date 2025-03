Gerónimo Rauch: "En el sector de la cultura necesitamos un poco más de apoyo"

Cada noche se oculta tras una máscara, pero su voz no necesita presentación. Si cerrar los ojos y poner el oído bastara para viajar al corazón de Buenos Aires, Londres o Madrid, Gerónimo Rauch sería el billete de primera clase. El cantante argentino, una de las voces de referencia del teatro musical internacional, ha conquistado los teatros de medio mundo. Y eso que lo ha hecho casi por casualidad y medio obligado.

"Al principio cantaba Queen, Iron Maiden y Def leppard a capela con el grupo Voxpop”, recuerda en Las tardes de RNE con Lourdes Maldonado. “Fueron mis hermanas quienes me introdujeron en el mundo del musical, y aún estoy por acá, dando guerra", cuenta el exconcursante del programa Popstars, similar a Operación Triunfo. Cuando el destino llama a la puerta, no se le puede decir que no. Hay que dejarlo pasar.

Así, Gerónimo Rauch cambió los micrófonos por los disfraces y comenzó a dar vida a personajes memorables.

Primero fue Jesús en Jesucrito Superstar en 2007 en España, un papel que, dice, le “abrió el camino” para que después llegaran Jean Valjean, tanto en la versión de Los miserables de la Gran Vía madrileña como en la de la londinense West End. También vino el rol de Robert Kincaid en Los puentes de Madison, que estuvo hasta el año 2023 en el Teatro EDP de Madrid. Pero, sin duda, uno de sus mayores logros ha sido protagonizar El fantasma de la ópera.