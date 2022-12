Francesca se iba a casar con Paolo, sin embargo, él nunca regresó de la guerra. Tras este duro revés, conoce a Bud con el que finalmente se casa y comienza una vida al otro lado del carcho. Dos décadas después, un encuentro inesperado le hará cuestionar su existencia y su vida cambiará para siempre. A partir de ahí, el amor, la pasión y la admiración entre ambos no tardará en despertar.

Los puentes de Madison, una de las historias más emblemáticas del cine de todos los tiempos, llega al teatro EDP Gran Vía de Madrid convertida en un gran musical. “Queremos contar la historia de amor de dos personas que se conocen por casualidad. Y lo interesante de esta historia es que durante toda la función están evitando lo inevitable que es enamorarse”, declara Gerónimo Rauch.

Esta producción, basada en la exitosa novela de Robert James Waller, adapta por primera vez al español el libreto original que Marsha Norman creó en 2014 para su estreno en Broadway, y la composición musical de Jason Robert Brown. El espectáculo, cuenta con la dirección artística de Alberto Negrin y la dirección musical de Gerardo Gardelin. Además, Gerónimo Rauch, en el papel de Robert Kincaid, y la actriz Nina, en el papel de Francesca, son los protagonistas del espectáculo.

Gerónimo Rauch da vida a Robert Kincaid

Robert Kincaid es un maduro y bohemio fotógrafo de la prestigiosa revista National Geographic. Él se encuentra de paso debido a que su empresa le ha encargado fotografiar varios de esos puentes. “Soy una persona que ha viajado por el mundo en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de trabajo. Y me siento muy identificado con Robert Kincaid, que es una persona que va viajando por el mundo, fotografiando, por suerte, más que por su arte”, afirma el Gerónimo Rauch en A media mañana.

Durante uno de sus trabajos se encuentra con el amor de su vida. Una relación imposible que solo dura cuatro días. El actor argentino se siente identificado con una de situación que dio a la literatura una de las historias más románticas de todos los tiempos. ”Sí, me vi involucrado en conocer una persona. El amor no me pidió permiso. Vino y luego tuvimos que resolverla las situaciones. Es mi mujer y la madre de mi hijo”.