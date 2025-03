L'actriu Diana Gómez sobre l'èxit de la sèrie 'Valeria': "El secret és el grup d'amigues"

Qui no ha sentit mai parlar de la sèrie ‘Valeria’? O dels llibres de l’escriptora valenciana Elisabet Benavent’ en els quals s’inspira? Netflix ha estrenat la quarta i darrera temporada d’aquest fenomen mundial. De fet, s’hauria d’haver acabat a la tercera, però l'han allargat gràcies a la bona acollida del públic.

L’actriu Diana Gómez, que interpreta el paper protagonista, té clar quin és el motiu de l’èxit de ‘Valeria’: "El secret és el grup d'amigues, les quatre, i la química que tenim entre nosaltres i com hem fet créixer i traspassar aquesta amistat a la pantalla”. Així ho ha dit al programa ‘Cafè d’idees’, presentat per Gemma Nierga.

El rodatge de la primera temporada de ‘Valeria’ es va dur a terme el 2019 i l ’última escena que posava fi a la sèrie es va gravar al juny de l'any passat. Diana Gómez assenyala que aquest moment ha sigut molt emocionant. “Ja el text de per si és molt emotiu i podíem ser-hi les quatre i va ser molt bonic”, comenta. La quarta temporada es va estrenar el 14 de febrer i durant els dies de promoció l’actriu confessa que sent "pena i nostàlgia" per reviure que el projecte s'ha acabat.

La maternitat

“Coincideix en una època en què jo he estat mare“

La sèrie ha finalitzat, però Gómez no només s’emporta el grup d’amigues i la gent que treballa en l’equip tècnic i artístic: “Coincideix en una època en què jo he estat mare, per tant, jo associo i associaré sempre a ‘Valeria’ a aquests anys meravellosos.” L’actriu, que té un nen de tres anys, assegura que el seu embaràs no va ser un inconvenient pel rodatge. Segons comenta al 'Cafè d’idees’, la notícia que esperava un fill li va venir per sorpresa, però va parlar amb els productors i van endarrerir l’inici del rodatge: “Aquesta quarta també hem hagut d'esperar a la Silma, que també va ser mare. Per tant, hi han hagut dues maternitats en mig i estat molt bonic".

La maternitat està molt present a la quarta temporada sèrie a través del personatge de la Carmen, que interpreta l’actriu Paula Malia, però no només per com canvia la seva vida quan és mare sinó també por com canvia les de les seves amigues: Valeria, Lola i Nerea. “Hi ha un dol no només per part de la que és mare, a la que potser li agradaria tornar a la vida d'abans o que se sent culpable, sinó també de part de les amigues.", explica la intèrpret que diu que ara fan un altre tipus de plans. “Però és natural i és normal i està bé posar-ho sobre la taula i no amagar-ho”, afegeix.

En ser mare, Diana Gómez ha canviat, però també ha evolucionat com a actriu des que va convertir-se en la Valeria i va començar a gravar la sèrie. Al principi, explica al ‘Cafè d’idees’ que havia d’estar molt pendent de “treballar molt el personatge”. “A partir de la segona i tercera temporada això va sol perquè tu estàs allà, amb aquella gent, amb aquell vestuari i ja està. No hi penses tant i simplement és posar atenció en les trames i en com emocionalment vas viatjant entre escenes.”

L'actriu confessa que quan es va presentar al càsting per al paper protagonista creia que li acabarien oferint un secundari, però no va ser així. Diana Gómez s'ha donat a conèixer internacionalment amb la sèrie ‘Valeria’, però la sèrie hauria tingut tant d’èxit sense l’ànima que li ha posat l’actriu?