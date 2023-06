Les crisis mai venen soles. A un bloqueig creatiu, li pot seguir una ruptura sentimental o, també, un familiar absent pot aparèixer sense previ avís. Bé ho saben les protagonistes de 'Valeria', Diana Gómez i Paula Malia, una sèrie que divendres va estrenar la tercera i última temporada.

Diana Gómez ha comentat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que la clau de l'èxit de la sèrie està en la connexió de l'espectador amb els personatges: "La gent connecta molt amb el grup d'amigues, amb els problemes que tenen i com ho viuen. Després hi ha aquesta cosa amb aspiracions que té la sèrie que és molt de la nostra generació millenial".

Basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent

'Valeria' parla d'un grup d'amigues d'uns 30 anys que parteixen de diferents crisis professionals i personals. Basada en els llibres d'Elisabet Benavent, la història ja era un èxit abans de l'estrena de la sèrie. "Per part de l'Elisabet hi ha hagut molta llibertat sempre. Després de cada temporada sempre li preguntem si li ha agradat", ha explicat Paula Malia.

Diana Gómez ha reconegut que el fet de partir d'una història tan ben narrada i explicada, li va facilitar la construcció del personatge: "Hi ha molts moments de la sèrie tan ben explicats i tan ben escrits a les novel·les que a mi em dona molta informació de per on està passant el personatge i quin és el seu discurs mental que està vivint en aquell moment".

Tot i això, l'actriu catalana ha reconegut a Tània Sarrias, que va ser tot un repte interpretar un personatge que ja estava a l'imaginari popular: "Tenia molta por perquè lluitar contra la imaginació de la gent que havia llegit els llibres era impossible. Cadascú tenia una Valeria al cap, és impossible que jo em mogui, faci o digui de la manera com ells s'ho havien imaginat".

Paula Malia ha dit que, després de tres anys fent aquest personatge, el sent molt seu: "Crec que és un personatge que se m'acosta molt. Sempre dic que és la meva versió no treballada, no passada pel psicòleg, de mi mateixa. Si jo mai m'hagués treballat, crec que sí, que podria embogir com embogeix ella".