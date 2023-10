Miryam Gallego: de malvada a supermamá en 'La Moderna'

Conocemos a todos los personajes de La Moderna, pero hay que reconocer que algunos actores y actrices nos son más familiares que otros, como Miryam Gallego. Es una de las actrices más conocidas de la serie y ha estado en algunos de nuestros grandes éxitos. Sin ir más lejos, hasta hace unas semanas podíamos encontrarla en dos de nuestras ficciones, en La Moderna y en 4 estrellas. Dos series diarias en las que está dando su máximo como ya hizo en otro tiempo en Águila Roja, la exitosa serie de Televisión Española en la que interpretaba a la Marquesa de Santillana. Aquel papel la coronó como una de las grandes malvadas de la ficción española, un rol que ha repetido en más de una ocasión, pero que en La Moderna deja muy atrás.

Supone un giro de 360º en los papeles que ha interpretado

Para sorpresa de todos, Miryam Gallego no interpreta ninguno de los papeles de las “malvadas” de la serie. Por primera vez, interpreta a una mujer, madre de familia, trabajadora y sacrificada como lo fueron muchas en los años 20 en nuestro país. Un papel que, como ella misma dice, “le apetecía muchísimo”. La actriz explica que lleva años pidiendo al universo este giro y que, por fin, ha conseguido acceder a otro tipo de personajes.

Se ve que está contenta con este nuevo rol, y no es para menos. Le gusta el cambio radical que da con el personaje y que, de algún modo, el papel de Rosario, la mujer a la que interpreta, lleve el ADN de las mujeres de su familia. Un desafío que afronta con ganas, al igual que participar en una serie diaria de forma tan constante. “Todo eso me emociona e ilusiona por igual”, comenta la actriz durante la entrevista.

La familia Garcés en su nueva casa Cris R. Sanz de Siria

Miryam Gallego interpreta a Rosario, la madre de Matilde (Helena Ezquerro), en La Moderna. Una mujer muy trabajadora que tendrá que esforzarse al máximo por sacar a su familia adelante cuando su marido Juanjo fallece en un accidente. Es un papel que le permite abordar aspectos hasta ahora poco vistos en su registro, pero que estamos convencidos de que conquistarán a los espectadores. La propia actriz reconoce que ese no era el papel que le ofrecieron al principio. “En principio me ofrecieron otro personaje que se acercaba más a mis anteriores roles, pero mis ojos se fijaron solo en el personaje de Rosario al leer los guiones. Era un papel más pequeño que el otro, pero a mí me interesaba más”, cuenta Gallego cuando le preguntamos cómo surgió la oportunidad.

Para ella fue definitivo hablar con Humberto Miró, productor ejecutivo de la serie: “Su visión del proyecto, su entusiasmo y amor a lo que tenía entre manos, fue lo que me hizo decidir por unirme a La Moderna”.