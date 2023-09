La Moderna ya ha arrancado su andadura en las tardes de La 1, y la ficción promete enganchar como su compañera, La Promesa. Para ello se ha cargado de buenas razones para verla. Hemos seleccionado los 5 puntos fuertes de La Moderna para que os decidáis a verla:

2. Un triángulo amoroso que va a enganchar

El amor no podía faltar en esta serie, pero tampoco el desamor. La trama principal la formarán Matilde, Íñigo y doña Carla, que a su vez está casada con don Jaime. Matilde e Íñigo se enamoraron siendo unos niños, pero un lamentable accidente les separó. Ocho años después se reencuentran en la galería de La Moderna y no pueden evitar sentir de nuevo mariposas en el estómago. Sin embargo, en estos ocho años han pasado muchas cosas.

Íñigo tuvo un romance con Carla, pero su amor también se vio interrumpido cuando le mandaron a la Guerra de Marruecos. Al volver, Carla ya no le esperaba, creyendo que su amado había muerto decidió casarse con don Jaime, el jefe y amigo íntimo. Desde el mismo momento en que Íñigo se entera de su casamiento, decide renunciar a Carla y poner fin a lo suyo. No quiere traicionar a su amigo, pero Carla no se lo pondrá fácil. Aunque Íñigo trate de seguir adelante con su vida, Carla seguirá luchando por su amor, aunque tenga que arrasar con todo por el camino, incluida Matilde.