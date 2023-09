¡La Moderna ha abierto sus puertas! La nueva ficción de RTVE se estrenó el pasado miércoles con un doble capítulo cargado de tramas, emoción y una historia de amor capaz de enamorar a cualquiera. Helena Ezquerro, Almagro San Miguel, Miryam Gallego, José Luis García-Pérez y Stéphanie Magnin protagonizan esta serie llena de misterios, momentos cómicos y mucha, mucha pasión.

Desde el jueves, La Moderna puede verse en La 1 a las 16:30 y posteriormente en RTVE Play. Si te lo has perdido, no te preocupes. ¡Te ponemos al día de lo que ha sucedido en los cuatro primeros capítulos!

A su salida, Matilde se reencuentra con Iñigo , un viejo amigo al que no ve desde hace 8 años. Para ambos, es como si el tiempo no hubiese pasado y deciden verse al acabar el turno de trabajo.

Matilde es la única esperanza de los Garcés . Tras la muerte de su padre, la familia no ha dejado de pasar apuros económicos. Desde el principio ha tenido que ayudar a Rosario, su madre, a hacerse cargo de su familia y ahora, tras unos meses de impago de alquiler, su situación se vuelve insostenible. Matilde trata por todos los medios de buscar un trabajo para poner fin a sus problemas económicos. Afortunadamente, consigue un puesto como dependienta en La Moderna , el salón de té más exquisito de la ciudad.

En La Moderna no pueden trabajar mujeres casadas , por lo que Trini se ve obligada a ocultar su relación con Miguel , el dependiente de la librería situada justo enfrente del salón de té. La situación se vuelve complicada cuando Teresa, la encargada del salón, le echa el ojo al librero.

Elías descubre a Trini y Miguel en actitud muy sospechosa y no duda en ir corriendo a comentárselo a Cañete , el jefe de camareros, quien está muy interesado en la joven. Mientras tanto, otro secreto es descubierto en el salón de té. Don Fermín descubre el engaño de Marta y Antonia y reúne a las dependientas en su despacho. Muy enfadado, les comunica que su futuro en el establecimiento es incierto , ya que debe tomar una decisión.

A pesar de estar casada con don Jaime, Carla no olvida a Íñigo ni el romance que tuvieron años atrás . Por eso, enfurece al ver a su antiguo amado paseando con Matilde. Rabiosa, acude al salón de té, pregunta por la empleada , e incluso habla directamente con ella.

Capítulo 4: Íñigo cae en la trampa de doña Carla

Teresa no cesa en su afán por llamar la atención de Miguel y decide hacer una visita a la librería. A su vuelta en el salón, informa a Trini de que a partir de ese momento será ella quien recoja la prensa para La Moderna.

Íñigo prepara una bonita sorpresa para Matilde y lleva a la joven al lugar donde se conocieron de pequeños, el parque del Retiro. Un momento en el que ambos aprovechan para recordar los tiernos momentos que vivieron en su infancia antes de que el destino les separase.

No todo es alegría en La Moderna, Don Jaime tiene una tensa discusión con Balbín y pone al empresario en su lugar dejándole claro que no le gusta que hable con su mujer si no esta él presente.

En la galería, Íñigo descubre que un desconocido le mira fijamente y decide plantarle cara. Sin decir una palabra, el sospechoso se da la vuelta y desaparece. Al volver a su ático, recibe la inesperada visita de doña Carla. Él intenta echarla de su apartamento, pero no puede resistirse y finalmente cae en la tentación con ella.