La Moderna acaba de abrir sus puertas y aun así, ya tenemos sobre la mesa una larga lista de misterios por resolver. Íñigo Peñalver ha sufrido un intento de asesinato en su propio apartamento. Por suerte, el regente del Madrid Cabaret ha podido defenderse y salir con vida tras un complicado forcejeo con el extraño que se coló en su casa durante la noche. Pero, ¿quién ha intentado matar a Íñigo Peñalver?

Aunque el novio de Matilde sobrevivió, no salió ileso de la pelea y se llevó una fuerte cuchillada. Como de costumbre, Carla aparece por sorpresa en casa de Íñigo y descubre lo ocurrido. La mujer de don Jaime, que cree saber quién está detrás de todo, se reúne con Balbín y le asegura que si no deja en paz al joven, sus negocios caerán en picado. “Con una sola llamada mi marido le puede arruinar la vida”, le asegura. “ Íñigo es como un hijo para é l”.

La relación entre Matilde e Íñigo pende de un hilo

Otro de los golpes que sufre Íñigo por este ataque es precisamente con Matilde. La pareja tenían una cita para ir al Madrid Cabaret a ver a Fred Elizalde, pero tras sufrir este ataque en su propia casa y herido de gravedad, el gerente del cabaret deja plantada a Matilde. Ella, que no sabe nada, se queda esperando a su amado, pero finalmente no aparece. Al día siguiente cuando le ve por la galería, ella no duda en pedirle explicaciones, pero Íñigo no tiene tiempo de explicarle sus motivos porque tiene una razón. Sin embargo, le pide que se reúnan más tarde para que le explique todo lo sucedido.

Finalmente, Íñigo acude a recoger a Matilde al acabar su turno de trabajo, y es entonces cuando trata de explicar a Matilde que su ausencia nada tuvo que ver con otra mujer como ella insinúa y que debe confiar en ella. “Nada me hubiera gustado más que pasar la noche contigo. Hay cosas que no necesitas saber, y eso no es mentir, es protegerte", le ha explicado el empleado de don Jaime. "Entiendo que lo que te han dicho de mí te haga dudar, pero yo no dejo de pensar ni un solo instante en ti. Si me lo pides, daré la vuelta y de te dejaré en paz. Pero me gustaría creer que sientes lo mismo por mí”, le tranquiliza él antes de fundirse en un apasionado beso.

Han sorteado esa bala, pero a lo lejos alguien contempla la escena. Antes de que la pareja termina de besarse, doña Carla cruza furiosa la galería.