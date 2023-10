Marta nos ha sorprendido a todos en los primeros días de apertura de La Moderna. La pequeña se ha ganado el corazón de los espectadores con su naturalidad, su simpatía y su cariño. Sin embargo, en tan solo una semana de emisión, hemos podido ver como la joven pasa de ser una afortunada por trabajar en el salón de té, a convertirse en la víctima de su tío Higinio, un avaricioso que intentará aprovecharse de la situación de su sobrina.

Se convierte en la protegida de Antonia Conocimos a Marta el primer día. La joven miraba a través del escaparate como las señoras del salón de té disfrutaban de diferentes dulces. Fue entonces cuando Antonia la vio, y a regañadientes siguió las órdenes de Teresa de espantar a la chiquilla para que no molestara a las clientas. Pero ahí vimos por primera vez el buen corazón que tienen Marta y Antonia, y la sintonía que sienten entre las dos. La veterana dependienta le ofreció un pastel del Pietro para que la joven se fuese con el estómago más lleno. Fue un pequeño regalo que quiso hacerle Antonia, pero Marta no quiso aceptar regalos ni limosnas y le ofreció a cambio un broche “que siempre le había traído suerte”. Antonia aceptó porque comprendió que Marta no quería caridad, aunque bien sabemos que no habría hecho falta.

Al día siguiente, Marta decidió volver al salón de té con la intención de presentarse a las entrevistas para dependientas. La chiquilla le mostraba sus respetos a Antonia y le decía: “Me gustaría trabajar aquí como usted, de dependienta o de lo que sea”. La dependienta no duda en echarle una mano y le aconseja que mienta a don Fermín, el dueño del salón de té. Aunque Marta se sorprende por el consejo, acepta que “una mentira piadosa”, como dice Antonia, no hará mal a nadie. Así pues, cuando llega don Fermín, le explica que es de Burgos, el mismo lugar del que él procede, y alguna cosa más, y el dueño queda tan sorprendido y contento que decide contratarla. 02.50 min Marta busca trabajo en el Salón de té La Moderna

Don Fermín descubre sus mentiras Marta acude feliz a trabajar los primeros días, incluso esforzándose más que cualquiera, dedicando un tiempo extra a aprender a empaquetar los pasteles o la enumeración de las mesas, pero pronto Teresa descubre el engaño por un despiste de Marta y no duda en contárselo a Fermín. El dueño del salón de té se enfada tanto con Marta como con Antonia, que lleva trabajando más de una década en su establecimiento. Antonia y Marta se disculpan, pero Fermín no está convencido. Se siente engañado y no sabe si será posible que las dos mantengan su puesto en el salón de té, pero la determinación de la veterana dependienta hace que Fermín se replantee la situación: necesitan dependientas y ahora mismo no podrían permitirse perder a dos, y menos a alguien tan valioso como Antonia. Todo se resuelve cuando Antonia se compromete y decide “responder” por Marta. La joven chiquilla le ha parecido ser una persona de confianza, buena gente, pero con mala suerte en la vida, y por eso, ella va a intentar ayudarla en todo lo que sea necesario. Sin embargo, no sabe que todo se complicará, cuando Marta decida coger una peseta que se ha caído al suelo en el salón de té. 04.03 min Don Fermín descubre el engaño de Antonia