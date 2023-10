Arturo Pérez Reverte (Cartagena, 1951) lleva ya publicadas cerca de cuarenta novelas. En esta ocasión se ha permitido un divertimento, un guiño al suspense, un aroma a Agatha Christie, con un enigma en un espacio cerrado.

En El problema final (Alfaguara) un temporal mantiene aisladas a nueve personas en una idílica isla griega. Nada hace presagiar la desgracia que está a punto de ocurrir. Lo que parece un accidente hace sospechar a Hopalong Basil, un actor en decadencia que en otro tiempo más afortunado encarnó en la televisión al detective Sherlock Holmes. Donde hubo siempre queda, dicen, y Basil aplicará sus dotes deductivas a este misterio clásico.

«(...) Yo llevaba cinco años sin trabajar. (...) Era ahorrativo y de gustos discretos. (...) Mi bonita casa de Antibes estaba pagada desde hacía mucho, pero no me iba mal rellenar el colchón de cara a los tiempos inciertos, la vejez tan próxima, la Guerra Fría y otros etcéteras que por aquella época oscurecían el horizonte. Malerba era un productor de peso en Cinecittà y en los grandes proyectos del cine y la televisión norteamericanos en Europa. Le dije que sí, por tanto, con gran satisfacción suya y visible interés de la divina soprano, que me seguía poniendo ojitos. (...) Una semana después, contra todo pronóstico, me vi atrapado en la pequeña isla de Utakos, frente a Corfú.»

Reverte escribe en la novela: «Lo que caracteriza a Sherlock Holmes no es su manera de luchar contra el crimen, sino su manera de pensar.» En la historia se reflexiona sobre el encasillamiento (que le sucede a Basil, pero también a los escritores que se adhieren a un tipo concreto de libro) y sobre los finales. Una de las protagonistas, la soprano Farjallah, lo expresa así: Es difícil renunciar a lo que has sido».

Arturo Pérez-Reverte fue reportero de guerra durante dos décadas, y cubrió dieciocho conflictos armados para los diarios y la televisión. Con más de veinte millones de lectores en el mundo y traducido a cuarenta idiomas, varias de sus obras han sido llevadas al cine y la televisión. Hoy comparte su vida entre la literatura, el mar y la navegación. Es miembro de la Real Academia Española, y de la Asociación de Escritores de Marina de Francia.