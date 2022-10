Richard Armitage y Amaia Salamanca protagonizan 'La piel del tambor', basada en la novela de Pérez-Reverte

Este viernes 21 de octubre, llega a los cines La piel del tambor, una ambiciosa coproducción entre España, Colombia e Italia, que adapta la famosa novela de Arturo Pérez–Reverte y que cuenta con la participación de RTVE. El director es el colombiano Sergio Dow (El día que me quieras) y está protagonizada por el británico Richard Armitage (El Hobbit) y los españoles Amaia Salamanca, Alicia Borrachero y Rodolfo Sancho. Hemos hablado con todos ellos.

El propio Arturo Pérez-Reverte ha elogiado la película asegurando que: "La prueba del algodón para un novelista es que reconozca su novela y así ha sido. Son mis personajes, mis lugares, mis historias… y eso me da una felicidad inmensa. Esta película me ha gustado mucho y es una gran película",

Sergio Dow confiesa que la novela le fascinó desde que se publicó, en 1995: “Cuando la leí, ya pensé que era una novela extraordinaria y que tenía una clara vocación cinematográfica. Pero la dejé reposar muchos años, hasta que sentí que estaba preparado para acometer un proyecto de esta envergadura”.

“Creo que es una novela que tiene una historia muy sugestiva, extraordinaria, que trata sobre temas esenciales para el hombre moderno y la cultura occidental –continúa el director-. También una trama llena de suspense y unos personajes muy bien construidos. Y los diálogos de Reverte son únicos. Creo que esos diálogos fue lo primero que me impactó”.

En cuanto a la participación de Pérez-Reverte en la película, Sergio asegura: “Es un hombre muy respetuoso y nos ha dejado trabajar con holgura. A mí incluso me hubiera gustado que interviniera más, pero le gusta mantener una prudente distancia”.

Sobre lo de rodar en inglés y con un reparto internacional, Sergio nos comenta: “No ha habido ninguna complicación, porque son actores de gran calidad y yo creo que ninguno falló sus diálogos ni una sola vez. Me encantó contar con Richard Armitage, que tiene mucho oficio porque ha trabajado en teatro clásico y casi no hay que explicarle nada. También fue un honor dirigir a Fionnula Flanagan , que ha trabajado en películas españolas como Los Otros (Alejandro Amenábar. 2001). También la elegimos porque tiene un gran parecido con Amaia Salamanca y podía hacer de su madre”.

Richard Armitage es el padre Quart, del servicio secreto del Vaticano

Richard Armitage es el padre Quart, un sacerdote que pertenece al servicio secreto del Vaticano y que se encargará de investigar las misteriosas muertes en esa iglesia de Sevilla. “En cuanto supe que la película se iba a rodar en Sevilla y Madrid quise hacerla, porque era una oportunidad irresistible de disfrutar de este gran país y sus hermosas ciudades”.

“Pero luego leí el guion -añade-, y me fascinó el personaje. Por eso leí el libro de Arturo y ahí fue cuando comencé a meterme bajo la piel del padre Quart. Y me di cuenta de que era una historia que no había visto antes en pantalla. Esa idea de un investigador eclesiástico me parecía fascinante”.

El actor británico confiesa que ya había leído otras obras de Pérez-Reverte. “Me encantó Alatriste. Por eso ya estaba familiarizado con el estilo de escritura de Arturo, con su obsesión por la historia y los detalles. Es el tipo de literatura que me apasiona”.

El protagonista, el padre Quart, también es uno de los grandes misterios de la película: “Arturo escribió un personaje muy enigmático del que apenas sabemos nada –afirma Richard-. Es un personaje muy reservado, porque en eso consiste su trabajo. Y eso es lo que lo hace tan interesante, porque es un gran misterio. Sabemos que es un exmilitar y que incluso mató a gente. Tiene esa potente mezcla entre sacerdote y detective. Y también tiene el potencial para enamorarse. Vemos a un hombre imperfecto que se enamora, aunque eso vaya contra su religión”.

En cuanto a ese cuerpo especial de agentes del Vaticano, Richard asegura: “Como seres humanos nos fascinan los misterios. Por eso el misterio que rodea al vaticano es tan atractivo. Es muy difícil entrar y necesitas permiso para cualquier cosa. Y la idea de que dentro del Vaticano haya una sociedad aún más secreta, aún más profunda, es fascinante. El Vaticano niega su existencia, pero a nuestra imaginación le gusta pensar que es real, que esa red de espionaje existe desde el Renacimiento”.

“Y posiblemente –continúa Richard-, tendrían que reclutar a alguien con experiencia militar, alguien como James Bond, que saliese al mundo disfrazado de sacerdote, porque así sería bienvenido en todas partes, la gente confiaría en él y podría hacer cosas que los sacerdotes normales no podrían hacer. Me encanta la idea de que un tipo así pudiera existir”.