L'independentisme arriba al sisè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en una posició central i determinant que poc s'esperava fa uns mesos. Això li ha permès situar al damunt de la taula la reclamació d'una amnistia, com a mínim per a totes les persones relacionades amb els fets del 20 de setembre i del primer d'octubre de l'any 2017.

Tot i que des de les files del Govern i d'Esquerra Republicana, ja donen per descomptada aquesta amnistia, Junts per Catalunya i els socialistes són partidaris de la discreció. A més a més, tant el PSOE com el PSC han advertit les últimes setmanes que en la negociació per investir Pedro Sánchez no hi caben propostes que desbordin el marc constitucional, com seria per exemple la petició de pactar les bases d'un referèndum acordat d'autodeterminació, en la línia de la resolució que divendres passat Esquerra i Junts, amb l'abstenció de la CUP, van aprovar al Parlament.

Aragonès insta a "sumar" per un nou referèndum que "sigui respectat" En una declaració institucional amb motiu del sisè aniversari de l'1-O des de Fonollosa (Bages), el president de la Generalitat ha demanat unitat a l'independentisme per fer realitat un nou referèndum, el resultat del qual sigui "respectat i implementat". I ha apel·lat al Govern espanyol a obrir-se a parlar de les bases d'aquesta eventual nova consulta perquè "l’amnistia per si sola no resol el conflicte". El president català ha triat un dels municipis on la Guàrdia Civil va actuar per evitar la votació ara fa 6 anys, i ha remarcat diverses vegades que "l'autodeterminació i el referèndum se situen al centre de la resolució del conflicte".

Puigdemont reclama tornar a la "fórmula original" En un missatge publicat a la xarxa social X, l'expresident català i qui encapçalava el Govern l'1 d'octubre del 2017, reivindica que la votació va ser possible "gràcies a la unitat política, al lideratge de les institucions i a la mobilització civil, democràtica i no violenta". En aquest sentit, Carles Puigdemont avisa que "tot el que s'aparti d'aquesta fórmula magistral, s'aparta de la victòria". I mira cap a la resta de partits independentistes: "desacreditar i deslegitimar" aquella consulta allunyen el moviment de la "victòria". Puigdemont remarca que "podem subratllar les nostres desavinences i aprofitar-les per erosionar l'altre o fer cops de colze". De la mateixa manera, critica que "n'hi ha que, per fer-se remarcar, han provat de desacreditar i deslegitimar l'1 d'octubre". I en aquesta línia alerta que "estarem allunyant-nos de la fórmula amb què vam guanyar l’1 d’octubre". L'expresident sosté que amb l'1-O l'independentisme va "trencar la continuïtat històrica entre el règim imposat per la Nova Planta" imposat per Felip V "i tot el que ha vingut després" amb Felip VI.

Actes convocats per les entitats independentistes Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a l'acte convocat a Barcelona per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per commemorar el sisè aniversari de l'1 d'Octubre. La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, ha instat a declarar la independència al Parlament el mateix dia que el Congrés aprovi l’amnistia, i "si el Govern i el Parlament del 52% no s'atreveixen, que convoquin eleccions", ha sentenciat. La manifestació ha començat amb un acte polític a la plaça Urquinaona, epicentre de les protestes contra la sentència del procés, i ha acabat a la plaça Sant Jaume. A mig camí els manifestants han fet una parada davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional a la Via Laietana per llançar urnes en miniatura i paperetes del referèndum. Els activistes també han llençat els retrats de Pedro Sánchez, Felip VI, Mariano Rajoy i el jutge Manuel Marchena en un contenidor cremat.