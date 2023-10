Institucions, partits i entitats commemoren el 6è aniversari de l'1-O

Pere Aragonès insisteix en situar el referèndum com a línia vermella en les negociacions per investir Pedro Sánchez. En el 6è aniversari de l'1 d'Octubre, el president de la Generalitat fa una crida a la unitat independentista, igual que Carles Puigdemont. Diversos actes commemoren l'efemèride, entre els quals el de l'Assemblea Nacional Catalana, que ha reunit un miler de persones per manifestar-se entre la Plaça Urquinaona i la Plaça Sant Jaume de Barcelona, sota el lema 'Independència o eleccions".