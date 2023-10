01:16

Denuncien que han estat víctimes d'acusacions desproporcionades i lamenten que els polítics indultats no els han donat prou suport

La Plataforma Antirepressiva de Barcelona i de Ponent ha homenatjat els detinguts en el marc de l'anomenada ''Operació Judes' de finals de setembre de 2019. A l'acte, que ha aplegat unes 300 persones a l'antiga presó Model de Barcelona, hi ha assistit l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, i hi han intervingut algunes de les persones arrestades per queixar-se de la falta de suport dels polítics que van ser indultats.

L''Operació Judes' és el nom que rep l'actuació de la Guàrdia Civil efectuada el 23 de setembre del 2019 durant la qual van ser detingudes diverses persones vinculades als CDR. Se les va acusar de delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls per aconseguir la independència de Catalunya, tot i que amb el pas del temps aquestes imputacions greus han anat perdent força per falta d'elements provatoris. | CLARA CEBALLOS