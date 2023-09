"Prudència", han demanat en reiterades ocasions des dels diferents partits que estan immersos en les negociacions d'una eventual investidura de Pedro Sánchez durant les últimes setmanes. Amb els independentistes posant les condicions sobre la taula per separat a canvi dels seus vots al Congrés, aquest dimecres ha quedat palès que s'han de mesurar els gestos de qualsevol de les parts. Tant dels socialistes del PSOE com els catalans del PSC, com dels independentistes.

Després del seu silenci durant el debat d'investidura, Pedro Sánchez ha parlat per primera vegada després del ple d'investidura fallit d'Alberto Núñez Feijóo a qui acusa de no tenir projecte polític i de traslladar només por i frustració. Ho ha dit davant d'eurodiputats socialistes, avui a Madrid i s'ha reivindicat com a alternativa.

Des d'Esquerra avisen Sánchez que encara estan lluny de tancar un acord. En una compareixença a les portes del Congrés, el president d'ERC, Oriol Junqueras, avisa a Sánchez que la negociació sobre l'amnistia no ha avançat "prou" i li demana "fer un pas".

I alerten que demà mentre al Congrés el PSOE donarà un no a Feijóo, el PSC al Parlament, votarà en contra de l'amnistia que proposaran els grups independentistes. Una decisió del PSC pot entorpir les negociacions amb ERC de cara a la investidura a qui no ha agradat aquesta manca de suport.

01.58 min Negociacions per a la investidura

Sumar defensa la legalitat de l'amnistia i assenyalen que és l'únic que està sobre la taula. L'eurodiputat d'En Comú Podem i vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, ha assegurat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, que la negociació d'una eventual investidura de Pedro Sánchez com a president, gira entorn de l'amnistia, i no sobre altres qüestions com l'autodeterminació i un referèndum. Urtasun afirma que l'amnistia s'està negociant, però que encara no està pactada: "Som partidaris a l'amnistia i no tenim por d'utilitzar aquest terme".

I precisament per evitar reeditar el govern de coalició, el diputat del PP Nacho Martín Blanco no tanca la porta a una abstenció dels populars a una investidura de Sánchez. Ho descarten, però, altres líders populars. Demà al migdia Feijóo se sotmetrà a la segona votació, que si no hi ha cap sorpresa, serà també fallida.