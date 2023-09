Negociacions per a la investidura

Pedro Sánchez parla per primera vegada després del ple d'investidura fallit d'Alberto Núñez Feijóo. Ho fa per donar per amortitzada la candidatura del PP i reivindicar-se com a alternativa. Però, una decisió del PSC pot entorpir les negociacions amb Esquerra de cara a la investidura. Els d'Illa no votaran a favor de l'amnistia al Parlament, i això no agrada als republicans.