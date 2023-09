01:24

Fins a quatre partits (Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns) portaran l'amnistia i el referèndum al Parlament, que demà valida les resolucions del primer debat de política general amb el govern de Pere Aragonès en minoria.

Ho faran per separat. ERC i Junts no han pactat a hores d'ara un posicionament conjunt en plenes negociacions sobre l'amnistia de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Des del PSC avancen que votaran NO a les resolucions sobre amnistia i referèndum, quan el PSOE es prepara per a la investidura de Pedro Sánchez. Des de la cambra catalana. INFORMA: ELENA GARCIA. Imatge: Jordi Borràs | ACN.