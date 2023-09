Vicky Luengo, así es ser jurado del Festival de San Sebastián

Vicky Luengo se enfrenta a un papel muy diferente en esta edición 71 del Festival de San Sebastián. La actriz se estrena como miembro del jurado oficial del festival de cine, una oportunidad que está disfrutando a todos los niveles. En una especie de convivencias intensivas, los siete miembros, comparten su día a día, debaten de cine, y visionan todas las películas que aspiran a la Concha de Oro. Algo que le ha permitido cambiar su perspectiva como actriz de lo que suponen las entregas de premios y conocer a figuras que admira como la cineasta Claire Denis, presidenta del jurado. La actriz charla sobre el proceso y cuenta cómo está viviendo esta experiencia que también comparte con la actriz china Fan Bingbing; la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos y el director alemán Christian Petzold.

¿Qué significa para ti ser jurado de un festival como este?

Está siendo una experiencia preciosa, la verdad, aunque muy cansada porque estás muchas horas viendo películas, unas tres al día, muchas horas hablando sobre películas y luego porque, de repente, estás en medio de un grupo de gente que no conoces, durante diez días estamos como viviendo unas convivencias. Pero también es increíble porque estoy con gente que yo he admirado desde hace un montón de años. También porque estoy aprendiendo mucho de ellos. La verdad es que estoy aprendiendo cosas chulísimas. Además me están contando anécdotas increíbles que voy a recordar siempre. Siento que me han hecho un regalo proponiéndome formar parte del jurado.

¿Cómo es la realidad de un jurado y su funcionamiento?

Yo creo que cada año es un poco distinto, pero este año lo que hemos hecho es como una ronda de ver unas siete pelis, va a haber una pequeña cena de deliberación para poner en común qué pensamos de esas primeras siete pelis. Luego vamos a ver unas cuantas más. Hay otra cena de deliberación para poner en común esas cuantas más y luego vemos las dos o tres que nos quedarán. Y, finalmente, está la conversación grande de deliberación donde se deciden los premios y en este caso Claire Denis, que es la presidenta, está centrándose en un foco, ella es la que hace las preguntas sobre qué te ha parecido.

¿En tu caso, qué es lo que te marca más de una película, por qué aspectos te dejas llevar?

A mí me gusta cuando una película me cambia, cuando una película me emociona, cuando me provoca algo en el cuerpo, me gusta y me entra. A lo mejor es un poco cursi, pero cuando me dejo llevar un poco más por el corazón o por la tripa y no tanto por lo racional. Cuando me agarra, cuando hay algo de la película que me modifica lo que siento.



¿Cambia la perspectiva para una actriz formar parte de un jurado que en otras ocasiones ha estado valorando tu trabajo?

Desde luego, vez que las cosas desde dentro son distintas y que, por ejemplo, cuando yo el año pasado estaba aquí con Suro creía que las deliberaciones son otro tipo de cosas. Y cuando estoy aquí veo lo que es. Levantarte todos los días, ir a comer a sitios riquísimos, estar hablando de las pelis, viendo también lo que es ver tres o cuatro películas al día, que claro, no se reciben igual que ver solo una. Digamos que como todo, cuando se ve el truco, se humaniza.



Tras el éxito de Prima facia y su paso por Donostia el próximo 8 de octubre ¿en qué estás trabajando ahora mismo en cine?

Pues voy a rodar una película, lo que pasa es que aún no me dejan decir el título, pero empiezo a finales de octubre, o sea que voy a estar haciendo la gira de Prima facie y la y la película a la vez y luego el 20 de diciembre vuelvo a los Teatros del Canal donde nos fue muy bien la función y volvemos otra vez.