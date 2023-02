Suro (2022) es el primer largometraje de Mikel Gurrea que opta a dos galardones en los Premios Goya 2023. La cinta narra la historia de Helena e Iván, una pareja que abandona la gran ciudad para construir una nueva vida en los bosques de alcornoques tras heredar una finca familiar. Sin embargo, el idílico plan acaba enfrentando a ambos. En un contexto rural y machista, los roles de su relación cambia y los sumerge en una fuerte crisis. “En la película hay muchísima micropolítica. Es decir, una pareja se ve afectada por decisiones u opiniones micropolíticas que tienen que ver con el racismo y con la conciencia de clases. Me parece un guion superinteresante”, subraba Vicky Luengo en en Radio Nacional.

En palabras de Vicky Luengo, la película se podría definir como “un thriller rural, porque a ratos la película tiene muchísima tensión y te mantiene agarrado a una especie de thriller. También podría ser un western por algunos planos finales. Pero, tiene una mezcla entre diferentes géneros”.

Vicky Luengo y Pol López juntos por primera vez en la gran pantalla

El film se sostiene sobre estos dos pilares que son ellos dando vida a esa pareja que tiene que resolver esas redecillas que surgen con el paso del tiempo. “Intentamos trabajar muchísimo todo lo que no se dice en la película. Es decir, los conflictos y lo que hay en una pareja, casi siempre en la vida, que es lo no dicho”, resalta la actriz. Pol López acompaña a Vicky Luengo, con quien ya compartió set de rodaje en el Sustito, pero no habían tenido secuencias en común. La actriz tenía una espina clavada por no haber compartido escena con él, porque es un “actor que siempre le había encantado", por eso cuando le comunicaron que iba a trabajar con él fue toda una alegría. “Fue genial. Además, nos entendimos muy bien y ahora queremos hacer una obra de teatro juntos”, afirma la artista.