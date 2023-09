La consellera de Territori, Ester Capella, reivindica de l'amnistia també està inclosa en l'acord per la constitució de la Mesa del Congrés. Capella insisteix a dir que el pacte per la constitució de la Mesa "la finalització de la repressió derivada del procés per tots els mitjans necessaris. Això vol dir, amnistia. Ras i curt".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, la consellera de Territori confia que l'actual Tribunal Constitucional interpretarà la Constitució "com un paraigua" que doni cobertura legal a l'amnistia, i no la interpreti com una cotilla: "Li fan dir a la Constitució el que volen que digui. Andalusia va accedir a ser comunitat autònoma per una via que no li tocava, es va eliminar el servei militar obligatori o es va reformar el que es considera matrimoni".

Ester Capella detalla que el tercer punt de l'acord per la Mesa del Congrés és el " Progrés social" que inclou Rodalies . La consellera de Territori afirma que es pot fer un traspàs integral de vies, de trens i del personal de Rodalies i dels recursos per finançar-ho, acceptant discutir quines són les vies d'interès general i quines no : "Hem anat geperuts pels traspassos. Hem de tenir la garantia que se'ns traspassi allò que se'ns deu i posar Rodalies a punt". Capella qualifica el traspas de "necessitat" i assenyala que l'últim anys hi ha hagut 295 dies amb incidències a Rodalies .

Amb relació als incidents d'ahir al congrés d'habitatge 'The District' a Barcelona , Ester Capella diu que Barcelona acull molts congressos i "hem de saber què pensa tothom". La consellera de Territori reclama treure de la lògica del mercat la política de l'habitatge: " No dic que no treguis beneficis , però quan les administracions no fem res, és el mercat salvatge ".

Afirma que no es vol posar topalls als lloguers

Capella lamenta els endarreriments en la llei de l'habitatge aprovada al Congrés i que se n'endarrereixi l'aprovació del reglament amb "triquiñuelas d'advocat": "La van estirar com un xiclet i la van aprovar el dia abans de les municipals". Per Ester Capella hi ha una manifesta voluntat de no posar topalls als lloguers: "Es treuen de la màniga una interpretació i t'exigeixen mesures per pal·liar la contenció de rendes o l'exigència d'un índex homogeni que no ho diu cap article de la llei".

Amb relació a la flexibilització de la norma que obliga a reservar un 30% de les noves construccions a habitatge protegit a Barcelona, la consellera de Territori assenyala que el problema era que "el 30% de zero és zero" perquè no hi havia solars on construir, Capella diu que ara han aflorat i per primera vegada Barcelona ha posat solars disponibles: "Han aflorat i permet poder fer habitatge de lloguer a preus assequibles".