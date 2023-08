Una nova incidència en Rodalies ha generat retards a diverses línies de Barcelona, l'R1, l'R2, l'R3 i l'R4. L'incident, que s'ha produït al túnel de Plaça Catalunya, ha provocat retards d'uns 30 minuts durant més d'una hora. Una situació que se suma a les incidències dels darrers dies amb el descarrilament d'un tren sense passatgers a Sitges i els retards el mateix dia entre Gavà i el Prat per un altre succés.

Justament aquest dimecres la circulació de l'R4 entre l'Arboç i Sant Vicenç de Calders també s'ha vist afectada per un petit incendi entre les vies i que ha obligat a tallar el servei durant prop de tres hores. Unes incidències que el Govern de la Generalitat ha atribuït, de nou, a la manca d'inversió en infraestructures per part de l'Estat i ha tornat a reclamar el traspàs de la gestió del servei.

La Generalitat demana el traspàs

El president del Govern, Pere Aragonès, ha defensat que el traspàs de Rodalies és una "necessitat" i que l'avaria "evidencia la falta d'inversions" i "la incapacitat de gestió" del govern espanyol. També apunta que es tracta d'una falta de respecte als usuaris i que prendran les mesures que calgui "davant del desgavell permanent". "La ciutadania està farta d'un servei de segona", ha sentenciat.

01.15 min Nova jornada de caos a Rodalies per una incidència en el sistema de senyalització | Sergi Bassolas

Per la seva banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la de Territori, Ester Capella, també han coincidit a criticar les avaries a Rodalies i han defensat que "l'única solució és el traspàs" de la gestió del servei per part de l'Estat a la Generalitat. "Quina vergonya!", ha dit Vilagrà. Capella ha atribuït les "incidències constants" a una “voluntat manifesta del govern de l’Estat de no invertir allò compromès”.