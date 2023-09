01:00:00

El president del Grup Parlamentari Socialistes - Units replica les paraules del president d'ERC assegurant que hi havia acord per l'amnistia.

Salvador Illa desmenteix les paraules d'Oriol Junqueras assegurant que ja hi havia un acord per la llei d'amnistia: "Quan fem un acord l'expliquem. I no hem explicat cap acord". El president del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar descarta parlar d'amnistia perquè "no faria un bon servei a la situació" en un moment "d'explorar les possibilitats". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana prudència i discreció en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez: "No farem res que surti del marc de la Constitució" El primer secretari del PSC no preveu anar a Brussel·les a parlar amb Carles Puigdemont, però reivindica veure si hi ha una "possibilitat d'acord" amb Junts per la investidura. Illa creu que no hi haurà un referèndum d'independència. I assegura que té "voluntat" de que Catalunya tingui uns nous pressupostos, per bé que el Govern "ha d'espavilar una mica" i "posar una marxa més".