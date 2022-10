Un centenar de persones d'organitzacions prohabitatge protesten a les portes del pavelló de la fira de Barcelona on se celebra el congrés The District i part dels manifestants irrompen a l'interior per cridar contra les especulacions immobiliàries i en defensa del dret a l'habitatge.





Aquest dimecres ha començat el congrés immobiliari The District. Els manifestants han anat des de la plaça d'Espanya fins a l'entrada al congrés i finalment un centenar ha aprofitat el registre d'acreditacions per accedir-hi i portar la protesta a l'interior.

Entre els convocants hi ha entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques com la PAH, el Sindicat de Llogateres, la CUP i la CGT. Els manifestants clamen contra les especulacions immobiliàries i en defensa del dret a l'habitatge.

Tant a dins com a fora continua la protesta, amb càntics i pancartes on es poden llegir lemes com 'Fora fons voltors'.