Alzhéimer, una enfermedad que le puede tocar a cualquiera

Es curioso, incluso roza lo irónico, que una enfermedad cuya base es el olvido, tenga un día mundial para recordarla de manera especial. Queremos aprovechar este Día Mundial del Alzhéimer para rememorar a los que ya no pueden hacerlo, a los enfermos, pero también a sus familias. Porque es muy duro para quien la sufre, pero no menos terrible para quienes les rodean. Familia, amigos, compañeros que han visto de cerca una de las enfermedades más duras que existen: la que te lleva a olvidar a los tuyos, tus recuerdos y lo que un día fuiste. Queremos hacer un recorrido a través de personajes públicos que la sufren o sufrieron, recordar cómo el cine le ha querido dar visibilidad, y ser conscientes de la fragilidad del ser humano. Porque esta enfermedad irrumpe en tu vida, un día llama a tu casa y entra, sin pedir permiso. Se sienta en tu sofá, come con los tuyos y se acuesta en tu cama. Y no entiende de cultura, situación social, ni sexo. Simplemente llega para quedarse.

En El gallo que no cesa nos acercaban al documental Los acordes de la memoria, un trabajo que recoge las terapias llevadas a cabo por expertos con ocho enfermos de alzhéimer:

Los datos que nos llegan en la actualidad son alarmantes. El alzhéimer afecta en el mundo a más de 30 millones de personas y a más de 900.000 en España. Y la perspectiva de futuro no es nada alentadora. Los especialistas aseguran que en caso de no hallarse tratamientos que ayuden a paliar la enfermedad, los enfermos podrían duplicarse en 2050.

¿Cómo evoluciona la enfermedad? Con tono de esperanza el Doctor Arcadi Navarro, director de la Fundación Pasqual Maragall, afirma que cada vez hay más avances en la lucha contra esta enfermedad. “En los últimos años, hemos visto un cambio radical de paradigma en dos o tres aspectos fundamentales de la investigación. Estos cambios tienen que ver con, por ejemplo, la detección precoz. Cada vez estamos siendo capaces de detectar la enfermedad antes de que manifieste. Otro aspecto son los tratamientos farmacológicos. Estos medicamentos ya se han aprobado en los Estados Unidos y pronto llegarán a Europa que cambian el curso de la enfermedad”, subraya. Las tardes de RNE Alzheimer¿ una luz en el camino Escuchar audio

¿Cómo entrenar nuestro cerebro recuperar las funciones perdidas? Durante un largo tiempo se había pensado que el cerebro solo se podía entrenar o hacer crecer durante el desarrollo. Sin embargo, gracias a los estudios se ha descubierto que este órgano no “es una estructura estática y de hecho se puede, incluso a edades avanzadas, entrenar, remodelar. O sea que nuestro cerebro sigue siendo plástico”, explica la neurobióloga Mara Dierssen. 14.08 min Por tres razones - ¿Cómo trabajar el cerebro para evitar el deterioro cognitivo? - escuchar ahora Sin embargo, es inevitable que el cerebro sufra un deterioro cognitivo. La causa primaria de este desgaste es la edad, que poco se puede hacer. Pero, lo que sí podemos es luchar contra las causas secundarias mediante la nutrición, el ejercicio físico y el sueño.

Para empezar, ¿Quién era Alzheimer? Para empezar nuestro recorrido tenemos que saber quién documentó por primera vez esta enfermedad neurodegenerativa. Y tenemos que viajar hasta el año 1906 y situarnos en la consulta del médico alemán Alois Alzheimer. Es aquí donde llega una paciente llamada Auguste Deter: "La estudia, la entrevista, habla con ella, y se da cuenta de que es un nuevo tipo de demencia y que está totalmente desorientada. [...] Es una enfermedad que empieza a edades tardías y como vivimos más, vemos más casos de alzhéimer. Una parte de las neuronas mueren y terminan por desaparecer" explicaba en "Cerebrópolis", de De pe a pa, José Ramón Alonso: 11.51 min Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - ¿Quién fue la primera persona en documentar el alzheímer? - Escuchar ahora Pero también queremos mandar un mensaje positivo. Si seguimos una serie de recomendaciones podemos frenar la enfermedad. Estas son, entre otras: comer bien, llevar una dieta equilibrada, mantenernos activos, tanto física como mentalmente, y la tercera recomendación y la más bonita, es el compromiso social, intentar ayudar a otros. Si seguimos estos consejos reduciremos el riesgo de demencia y en concreto de la enfermedad de Alzheimer.

Adolfo Suárez Celebramos el Día Mundial del Alzhéimer con algunos personajes públicos que padecen o padecieron esta terrible enfermedad. Comenzamos recordando al que fuera presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. La enfermedad de Alzheimer convivió con él 12 años, haciéndole olvidar todo lo que un día fue. El último acto público en el que estuvo, fue en Albacete el 2 de mayo de 2003. Durante la intervención que hizo, ya se podían apreciar los estragos que la enfermedad estaba haciendo en su cerebro y observamos como su memoria empezaba a fallarle. Su hijo, Adolfo Suárez Illana, lo recordaba así durante una entrevista que el realizaron nuestros compañeros de TVE: "Ha sufrido muchísimo durante una temporada larga, porque él sabía que iba perdiendo facultades. No sabemos cómo actúa el cerebro, no soy médico para decir si todas las tragedias que hemos vivido han podido dañar su cerebro", aseguraba su hijo haciendo referencia al fallecimiento por cáncer de su madre y hermana, algo que afectó de manera considerable a Adolfo Suárez. 02.49 min Muere Adolfo Suárez tras 12 años conviviendo con una dura enfermedad

Carmen Sevilla Otra de las mujeres que padecen esta enfermedad es la gran Carmen Sevilla. Una artista que debutó en el cine, en el teatro, que cantaba, que conseguía triunfar en todos los proyectos que se proponía. Lo último que sabemos de su situación actual es que su hijo Augusto Algueró decidió alejarla de la vida social para protegerla de los focos y darle los mejores cuidados posibles. Carmen Sevilla se despedía en el programa Cine de barrio en las navidades de 2010. Un anuncio que no solo escondía el adiós a su trayectoria en la televisión, suponía el adiós a toda una vida. Nos lo contaban en Lazos de Sangre. Lazos de sangre T3 - Carmen Sevilla Repasamos la trayectoria vital y profesional de la gran cantante, actriz y presentadora.... Ver ahora

Pasqall Maragall El que fuera presidente catalán, también sufre las consecuencias de este tipo de demencia. Bicicleta, cuchara, manzana, es el documental que protagoniza. Trata sobre la lucha contra esta enfermedad del Alzheimer a través de los testimonios de sus familiares y amigos. Además, fue galardonado como Mejor Documental en los Goya 2011. Por aquí te dejamos algunas imágenes que luego formarían parte de este proyecto. El mismo Maragall aseguraba: "Esta película me gustaría que fuera divertida": 02.17 min Imágenes del tráiler del documental sobre la evolución del Alheimer que Maragall protagonizará. El expresidente anunció en 2007 que padecía esta enfermedad y ha decidido participar en esta película dirigida por Carles Bosch, realizador de 'Balseros' y 'Septiembres'. (17/09/2008)

Gabriel García Márquez Cien años de soledad fue uno de sus grandes éxitos pero no el único. Gabriel García Márquez, Gabo, también conoció cara a cara el alzhéimer. Una enfermedad que le impidió seguir escribiendo, pero también que nos privó al resto de la humanidad de la magia de su escritura. En total nos dejó 65 títulos, entre relatos, cuentos y novelas. En las páginas de Vivir para contarla nos dejaba una preciosa frase para la posteridad: "La vida no es lo que uno vivió sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla". Le recordamos en un reportaje de Televisión Española: 01.35 min Esta semana el hermano de Gabriel García Márquez confirmaba en público lo que hasta ahora se mantenía en privado: el escritor está comenzando a perder la memoria. Si Gabo no vuelve a escribir, se habrá cerrado el círculo de una de las producciones literarias contemporáneas más importantes en castellano.