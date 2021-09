Si no hay soluciones mágicas contra el alzhéimer, ¿qué hacemos?

"Se ha visto que los ratoncitos que reciben más mimos de pequeños, si están todo el rato chupeteándolos, luego de adultos tienen menos estrés, menos ansiedad", explica Pablo Izquierdo, doctor en Neurociencia, bioquímico y comunicador científico, y advertie "que nadie se ponga a dar lametazos a bebés, pero se ha visto que es parecido".

El ambiente en el que crece "afecta al desarrollo del cerebro". Los juegos "sabemos que son importantes para el cerebro, en ratones, también. Si les pones dos tronquitos y una rueda son infinitamente más felices".

Otra de las preocupaciones de muchas personas sobre la salud de nuestro cerebro es el alzhéimer. Sobre si esta es una enfermedad genética, el doctor en Neurociencia señala que "hay casos" y "lo que ocurre es que hay una mutación en tu genoma" que lo desencadena. Estos únicamente representan el 5% de los casos, el resto "no son hereditarios". La describe como una "enfermedad compleja" que además de "lenta" y "dura" para pacientes y familiares, "sabemos relativamente poco todavía sobre cómo se produce".

Por ahora se conoce que son "dos proteínas tóxicas que se acumulan en el cerebro, una dentro de las neuronas y otra por fuera y lo que hacen es embarrar la comunicación ante ellas". "Estas proteínas las tenemos todos en el cerebro haciendo sus cosas, pero en el alzhéimer van acumulándose, van formando una masa tóxica".

El divulgador científico ha propuesto en la sección "El neurotransmisor" de El gallo que no cesa tres actividades que se pueden hacer para "reducir" el riesgo de tenerlo: mental, social y física.

Las aplicaciones no serán la solución

A pesar que haya muchas investigaciones sobre el uso de aplicaciones móviles para evitar el alzhéimer: "Suelen ser estudios pequeñitos, a veces los pagan las propias empresas, pero funcionar parece que no". Ha comparado el caso con los deportes y el desarrollo de los músculos: "Si funcionas en uno, a lo mejor en otro, no". Por eso, señala que "lo que sí mejora tu memoria es aprender sobre un tema del que no conocías nada". Por ejemplo, propone "aprender un idioma. Se ha visto que aprender un segundo idioma puede retrasar hasta cinco años la aparición de demencia".