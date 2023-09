Mercedes Luján: 'En los tablaos de flamenco aún no somos bienvenidas las mujeres'

El flamenco estaba en su casa cuando nació, pero como no existían mujeres que tocaran la guitarra flamenca, pensó que dedicarse a ello era imposible. Un día, mientras su abuelo impartía clases de guitarra a su hermano, el rumbo de su vida cambió. El abuelo fue al baño, ella cogió la guitarra de su hermano, la tocó y cuando volvió su abuelo, se quedó pasmado porque quien tocaba era la niña.

Aun así, sus inicios no fueron nada fáciles. “Al principio no fue sencillo. Con 14 años empecé a tocar en festivales y entonces había más machismo que ahora. De hecho, no gustaba ver a una niña tocando y sonando como un señor de 80 años”, nos cuenta.

Que toque una mujer da mal fario Su primera mala experiencia fue en su tierra, Murcia, lo que le duele especialmente. “Recuerdo que me llamaron para ser guitarrista oficial de un concurso de cante, y eso implica tener un buen conocimiento de todos los palos y recursos para acompañar. Bueno, pues cuando llegué allí solo le toqué a un señor. ¡El segundo día no le toqué a nadie! Y me fui a casa muy triste. Llegué a escuchar que ver tocar una mujer daba mal fario y ese golpe es duro de asimilar. Me desanimé mucho”, confiesa convencida de que aquello le ocurrió por ser mujer. “"Me desanimé mucho cuando no pude tocar por ser mujer"“ A pesar de los malos tiempos, Luján ha seguido tocando hasta convertirse en una de las mejores guitarristas flamencas de nuestro país. Pero es que, además, se ha empeñado en hacer todo lo posible para allanar el camino a sus sucesoras. “Me siento con la responsabilidad de promover la carrera de las mujeres guitarristas. Quiero que el camino que encuentren las que vienen detrás sea más fácil. Es de ley. Yo no tuve un ejemplo claro de mujeres tocando la guitarra, pero quiero que cuando una niña diga que quiera tocar la guitarra o el cajón no se le diga que lo que tiene que hacer es bailar o cantar”, defiende. 02.31 min Mercedes Luján, rompiendo barreras en la guitarra flamenca