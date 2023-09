Don Antonio de Carvajal y Cifuentes ha llegado a ‘La Promesa’ con las ideas muy claras: no ha venido para conocer ni a los marqueses ni su palacio, su único objetivo es estar con Martina y casarse con ella. Hemos descubierto la verdadera razón por la que Alonso y Fernando no se hablaban desde hace años. Pedro, su hermano mayor, sufrió un terrible accidente cuando eran pequeños.

El hijo de Pía continúa desaparecido, ¡pero hay nuevas pistas sobre su paradero! Feliciano le ha contado a Teresa que podría estar en el convento de Villalquino. Aún no han comunicado la terrible noticia a los marqueses, pero Petra, dada su lealtad a Cruz, parece que la tiene bien informada: “Los criados creen tener una pista fiable sobre su paradero. Creo que saben algo”. Si quieres saber lo que ha pasado del 4 al 7 de septiembre aquí te dejamos los episodios completos del 177 al 181

Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra. Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la Marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel.

Capítulo 178 del lunes 4 de septiembre

Jimena y Manuel parecen pasar por un buen momento, aunque Teresa no lo ve del todo claro. Y no se equivoca, porque la cabeza y el corazón del heredero de los Luján siguen centrados en Jana, de hecho se empieza a molestar con la cercanía entre Jana y su amigo Abel, hasta el punto de no oponerse a la marquesa cuando esta le dice que quiere al médico fuera de su casa.

La Promesa - Un medicamento puede salvar a Pía cropper

Todos se preocupan por Candela, que sigue hundida tras el secuestro del niño y no se separa día y noche de la vera de Pía, hasta el punto de que ni come ni duerme. Jana ha tenido una idea, existe un medicamento que podría salvar la vida al ama de llaves, pero no es nada fácil de conseguir. Cuando Petra niega haber secuestrado al bebé de Pía, empiezan a barajar nuevos sospechosos y Jana sugiere a Rómulo que hable de nuevo con la Guardia Civil… ¿Y si ha sido cosa de Gregorio? En La Promesa todos esperan nerviosos la llegada de Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, cuando está a punto de llegar, Martina no aparece.