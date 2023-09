Secuestran al hijo de Pía en 'La Promesa' ¿Quién ha sido?

El parto de Pía ha sido realmente duro. En un primer momento, el hijo del ama de llaves no respiraba. Finalmente, el niño ha logrado sobrevivir y está sano y salvo. ¡O estaba! Alguien se lo ha llevado. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuidará de él? ¿Volveremos a ver al bebé? ¡Te contamos cómo ha sido este duro e inesperado momento!

Las complicaciones del parto

Pía se encontraba aparentemente tranquila después de romper aguas. Los dolores todavía no habían comenzado, incluso quería seguir con sus labores en La Promesa. Sin embargo, esa situación no tardó en cambiar. Sus dolencias se hicieron cada vez más insoportables, no conseguía dilatar lo suficiente y su hijo estaba mal colocado. ¿Alguna complicación más? Por suerte, el gran trabajo de Abel y Jana y las fuerzas del ama de llaves solucionaron todos estos inconvenientes. Cuando el hijo de Pía llegó al mundo no respiraba, pero consiguió sobrevivir y estar sano y salvo. Al contrario que su madre: el esfuerzo ha sido muy grande y la hemorragia demasiado fuerte. ¡La vida de Pía corre serio peligro! Así se lo contó Jana al resto del servicio.