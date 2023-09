Santi es un etarra que, gracias a la aplicación de la doctrina Parot, sale de la cárcel antes de terminar la condena de que le impusieron. Ya en libertad, decide ir a Almería para visitar a Emilio, un antiguo compañero de celda que tiene un cáncer en fase terminal. Allí su vida se cruza con la de Marina, la doctora que atiende a su amigo. Este encuentro reabre heridas y revuelve un pasado oscuro y horrible: ella es la hija del militar al que mató años atrás. Este es el arranque de Lejos del mar, dirigida por Imanol Uribe e interpretada por Eduard Fernández y Elena Anaya.

En España se estrenó en 2016, cuatro años después de que ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada, pero el director vasco la tenía en mente desde mediados de los años 90. Uribe, que vivió en San Sebastian entre 1980 al 1986, se ha acercado con su cámara varias veces al terrorismo etarra, con las películas El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel y Días contados. “He intentado huir, hace dos años dije nunca más iba a tratarlo. Pero me ha salido esto, debe ser que me persigue, preocupa y me interesa”, decía en una entrevista con RTVE.

En todas ellas hay peculiares historias de amor, pero en Lejos del mar tiene tildes macabros y perversos. "La relación de amor entre ellos es perturbadora, porque son dos personajes muy extremos", contaba Uribe. “No es una historia de amor: eso no está en ningún lado. Son dos personajes que chocan veintitantos años después por cosas del destino", decía Elena Anaya. “La película tiene un trasfondo político obvio, pero es una historia íntima. Es sobre el camino a la solución de muchos problemas personales. He intentado ser muy respetuoso, es un tema complicado y delicado, con mucho dolor de por medio. Aunque es posible que haya gente que se haya sentido muy agredida”, respondía el director, que remarcó que la película realmente habla del perdón.

Reparto de la película Junto a Elena Anaya y Eduard Fernández vemos a José Luis García-Pérez, Ignacio Mateos, Susi Sánchez y Juan Motilla, entre otros. Ignacio Mateos interpreta a Emilio y para darle vida tuvo que aprender a hablar con acento almeriense. Además, tuvo que perder 20 kilos y quedarse casi en los huesos, ya que su personaje está en la fase terminal de su enfermedad.

Lejos de la música Uribe escribió la película junto a Daniel Cebrián en tan solo seis meses y la rodó en Madrid y la costa de Almería, contretamente en el Parque Natual del Cabo de Gata-Níjar . El rodaje fue bastante rápido: empezaron el 10 de noviembre de 2014 y terminaron el 31 de diciembre del mismo año. El director tenía claro que quería rodar junto al mar y que el mar tuviera una presencia muy potente. 'Lejos del mar' e Imanol Uribe, el director que tocó nuestras heridas RTVE.es En la película apenas hay música, algo que no estaba previsto. "Al principio pensé que era fundamental la música, pero cuando vi la película montada noté que sobraba, que la historia escupía la música. La narración es tan sobria que aquí el menos es más. Javier Ruibal había compuesto una canción, titulada como la película, y tuvo que emplearla para el tráiler y con los créditos finales.