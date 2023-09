Cuando Imanol Uribe presentó Lejos del mar en el Festival de San Sebastián de 2015 algo cortocircuitó en los espectadores. Una herida abierta había sido tocada. “Hay ciertos temas en nuestra sociedad de los que no se pueden hablar”, comentó entonces el director. Su película abordaba el dolor, las heridas y las consecuencias emocionales de las víctimas del terrorismo y la violencia.

El autor de otros títulos como El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel o Días Contados, películas y documentales en los que ya había abordado previamente el conflicto vasco, el terrorismo y los procesos de paz, está considerado uno de los grandes cronistas del terrorismo y la violencia que vivió el País Vasco en los años más oscuros de su historia. “He intentado huir pero es un tema que me persigue, preocupa y me interesa”, reconocía el cineasta en una entrevista con RTVE.es.

Lejos del mar, película que se estrena este domingo en Versión Española, es la historia de Santi (Eduard Fernández), un terrorista de ETA que sale de prisión tras tres décadas a la sombra. Se instala cerca del Cabo de Gata, donde vive una amistad que hizo en la cárcel. Un día se cruza en un hospital con Marina (Elena Anaya) la hija de un militar al que asesinó y que, con ocho años, presenció el atentado.

La violencia e el intimismo de Uribe

Lo que empieza a parecer una historia de venganza, gira bruscamente cuando Marina decide primero vengarse y secuestrarle y luego, en su desesperado afán por superar sus infiernos, intentar entenderle y hasta "poseerle" físicamente. No es un eufemismo sexual, es el modo en el que la propia Anaya explicó la secuencia durante su presentación en Donostia.

Aunque la película necesita explicaciones psiquiátricas (que no da) está narrada desde un ascetismo formal lleno de silencios que proyecta respeto a los personajes.Aunque director y actores no dejan de recordar que no hay nada de parábola en la película, e insiste en que se trata de una ficción particular de dos personajes, las resonancias políticas son inevitables. La primera idea es que, en esencia, las cicatrices de la violencia atañen a las víctimas, y los arrepentimientos a los violentos.

La película tiene un trasfondo político obvio, pero es una historia íntima. Es sobre el camino a la solución de muchos problemas personales, como cuenta el propio director. "He intentado ser muy respetuoso, es un tema complicado y delicado, con mucho dolor de por medio. Aunque es posible que haya gente que se haya sentido muy agredida”, confesaba el cineasta.

El de Uribe es un trabajo valiente y arriesgado en el que las interpretaciones de Eduard Fernández y Elena Anaya lo llenan todo. Anaya, con esa intensa mirad, abre una ventana perfecta al interior de un personaje torturado de explicación difícil. Alguien desconectado de las emociones que siente y que, de repente ,se convierte instintivamente en una animal. salvaje. No te pierdas Lejos del mar, disponible gratis en RTVE Play.