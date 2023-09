Bélgica se convierte en el primer país en confirmar a su representante para Malmö 2024. El cantante Mustii representará al país tras ser elegido internamente por la emisora belga francófona (RTBF). El anuncio se produce a 255 días de la Gran Final de la 68ª edición del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo de 2024 en Malmö, Suecia.

Con una larga carrera musical y televisiva, el extravagante intérprete no es ajeno al público belga. Thomas Mustin (conocido artísticamente como Mustii) es un autor, compositor, cantante y actor, conocido por una gran cantidad de papeles en producciones de teatro, televisión y Netflix, incluida la popular serie belga La Tregua. Con dos álbumes de estudio en el mercado, Mustii es uno de los artistas emergentes y más populares en Bélgica.

El próximo año promete ser el más agitado hasta la fecha para Mustii. No solo representará a Bélgica en el Festival de la Canción de Eurovisión , sino que también regresará como juez en la segunda temporada de Drag Race Belgique . Además, lo veremos protagonizando la esperada película "La noche en tren" , dirigida por Michiel Blanchart y compartiendo pantalla con el actor Romain Duris.

En el año 2016, Mustii fue galardonado con el prestigioso premio "Revelación del Año" en los D6bels Music Awards gracias a su excepcional talento. El belga se caracteriza por una voz cautivadora, con la cual logra fusionar con maestría un equilibrio perfecto entre potencia y fragilidad. Su más reciente éxito, titulado "It's Happening Now" , ha consolidado aún más su destacada posición en la industria musical francófona.

Además de actuar, Mustii se ha hecho un nombre como cantante . Con dos exitosos álbumes en su trayectoria, 21st Century Boy y It's Happening Now, ambos posicionados en el top 5 de ventas , así como una serie de giras exitosas que incluyeron tres llenos totales en la prestigiosa sala Ancienne Belgique de Bruselas, Mustii se ha convertido en un nombre reconocido en la escena musical .

Mustii tiene 32 años y es de Bruselas y, además de cantante, es actor . En 2012 completó su formación en teatro, y a lo largo de estos años ha ido consolidando su carrera en el mundo de la actuación . A principios de 2015, destacó como protagonista en dos películas y también tuvo un papel destacado en The Break una exitosa serie de televisión. En 2017, consiguió un papel principal junto a Mathilde Seigner en la película para televisión francesa Je Voulais Juste Rentrer Chez Moi, en la que interpretó al infame Patrick Dils. En 2019 recibió el Premio Magritte -los Goya de Bélgica- al Actor Más Prometedor por su papel en la película The Royal Exchange. Su último trabajo actoral ha sido la miniserie francesa 'Isla de treinta ataúdes'

Bélgica en Eurovisión

Bélgica fue uno de los países fundadores del Festival de la Canción de Eurovisión, teniendo ya presencia sobre el escenario en esa primera edición de 1956. Desde entonces, dos emisoras públicas del país se han turnado para participar: la RTBF, que opera en francés, y la VRT, la emisora flamenca.

En 1986, Bélgica logró su primera victoria en el certamen con Sandra Kim, quien tenía solo 13 años en ese momento. Esta victoria les permitió ser los anfitriones del evento al año siguiente. Desde la introducción de las semifinales en 2004, Bélgica ha llegado a la Gran Final en nueve ocasiones, quedando dos veces en el TOP 5 durante la última década.

En la última edición, en Liverpool 2023, Gustaph y su "Because of You" conquistaron a Europa, logrando uno de los mejores resultados de Bélgica de la última década: un séptimo puesto con 182 puntos.

Mustii intentará seguir los pasos de su paisano y lograr otro gran resultado para su país el próximo mes de mayo.