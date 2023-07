¡Ya es oficial! La 68ª edición del Festival de Eurovisión ya tiene ciudad anfitriona. La carrera por albergar el próximo certamen europeo ha llegado a su fin: Malmö será la sede de Eurovisión 2024. Será la tercera vez que la ciudad sueca albergue la competición. La gran final tendrá lugar el sábado 11 de mayo y las semifinales el martes 7 y el jueves 9.

Casi una decena de ciudades de Suecia mostraron su interés en celebrar el festival de Eurovisión el próximo año, pero solo cuatro llegaron a la recta final: Estocolmo, Gotemburgo, Örnsköldsvik y Malmö. Finalmente, ha sido esta última la elegida y la que tendrá el honor de albergar uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Malmö volverá a celebrar el Festival de Eurovisión en sus calles. La última ocasión tuvo lugar en 2013, tras la victoria, precisamente, de Loreen con "Euphoria", en el Malmö Arena. El primer festival celebrado en la ciudad anfitriona fue en 1992, en el Malmömässan, tras la victoria de Carola con "Fångad av en stormvind".

“Welcome back to Malmö! ����



Malmö will host #Eurovision for the third time on 7, 9, and 11 May 2024 ��



All the details here ➡️ https://t.co/9BPywblwx7 pic.twitter.com/VrvZDHgQA7“