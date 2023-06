Sin duda, Eurovisión ha trascendido más allá de ser un simple concurso de música. A lo largo de su historia, se ha convertido en una plataforma poderosa para la visibilidad y el reconocimiento de la lucha del colectivo LGTBIQ+ en todo el mundo. Desde sus inicios en 1956, el certamen europeo ha brindado a artistas y espectadores la oportunidad de celebrar la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo.

Por las 57 ediciones del festival de música más importante de Europa, han pasado decenas de participantes pertenecientes al colectivo: gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, no binarios, drags, queers, etc. En RTVE Play hemos creado una colección especial para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+ con algunas de las actuaciones más icónicas de Eurovisión protagonizadas por cantantes del colectivo.

1. Dana International (Eurovisión 1999) La israelí Dana International hizo historia en 1998 al ser la primera transexual en ganar en Eurovisión. Su tema Diva logró imponerse con 172 puntos en la final del festival celebrada en Birmingham, Reino Unido. El tema fue todo un éxito en Europa, logrando alcanzar el número 1 las listas españolas. Unos años más tarde, en 2005, coincidiendo con el 50º aniversario de Eurovisión, el tema fue elegido como uno de los mejores en pasar por la historia del festival. Pero más allá del éxito musical de Diva, la victoria de Dana International rompió barreras en el mundo. Su victoria, la tercera de Israel, también significó una gran victoria para los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en Oriente Próximo. Hasta la fecha, es la única concursante trans en ganar el festival. En 2011 volvió a intentarlo con la canción Ding Dong, sin embargo, no logró superar la semifinal. En 2015 volvió a cantar su mítico tema en la gala del 60º aniversario de Eurovisión. 02.58 min Eurovisión 2015 - 60º Aniversario - Israel (1998)

2. Conchita Wurst (Eurovisión 2014) Es otra de las ganadoras más icónicas de los últimos años. En 2014, la austríaca Conchita Wurst se alzó con la segunda victoria de Austria en Eurovisión. Tras ganar el festival con la canción Rise Like A Phoenix, Conchita, Conchita, nombre artístico de Thomas Neuwirth, se convirtió en un icono del colectivo LGTBIQ+. "We are unstoppable" (Somos imparables) fueron las palabras que pronunció Conchita Wurst tras ganar Eurovisión en 2014. La austriaca trascendió su imagen de mujer con barba para convertirse en un símbolo de inspiración para muchas personas. Su mensaje de aceptación y tolerancia resonó profundamente en todo el mundo, convirtiéndose en un triunfo de la diversidad. No obstante, el personaje de Conchita ha tenido sus altos y bajos. En 2022 la cantante declaraba a RTVE que "me encanta ser Conchita cuando me apetece y cuando no, no". 03.00 min Tal y como dice la canción, Conchita renace como el ave fénix sobre un escenario que parece estar en llamas. "Rise like a phoenix" es un tema compuesto por Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski y Julian Maas.

3. Gustaph (Eurovisión 2023) No era el único cantante LGBITQ+ de Eurovisión 2023, pero sí ha sido uno de los más icónicos. A Gustaph lo conocimos a finales de enero cuando se alzó con la victoria del Eurosong 2023. Con su tema Because of You, un himno a la aceptación, el respeto hacia uno mismo y la tolerancia, el belga logró uno de los mejores resultados de Bélgica de los últimos años, un séptimo puesto. Su actuación en Liverpool fue una invitación a celebrar la alegría de ser uno mismo. Uno de los elementos más significativos de su puesta en escena fue el voguing, una disciplina que nació en la escena ballroom de Nueva York. Un espacio donde miembros del colectivo LGTBIQ+, sobretodo mujeres trans y racializadas, se reunían como refugio en una sociedad que las excluía. 01.58 min Eurovisión 2023 - Bélgica: Gustaph canta "Because of you" en la final

4. Marija Serifovic (Eurovisión 2007) Marija Šerifovi¿ logró la primera victoria de Serbia, recién independizada de Montenegro, en el año 2007. Con una soberbia puesta en escena, su tema Molitva, que en español significa plegaria, recibió un total de 268 puntos. Su triunfo en el festival fue histórico, y no solo porque era la primera vez, en 50 años, que un país ganaba Eurovisión en su debut, sino porque a pesar de no revelarlo abiertamente, era un secreto a voces que Marija era lesbiana. Su victoria representó el triunfo de todas las mujeres que amaban a las mujeres. No fue hasta el año 2013 cuando la cantante serbia se declaró públicamente lesbiana. En el año 2020 volvió a reaparecer en el mundo eurovisivo, fue en la gala Europe Shine A Light celebrada en sustitución de Eurovisión 2020, cancelado a causa de la pandemia del coronavirus. 02.58 min Marija Šerifovic canta "Molitva"



5. Bilal Hassani (Eurovisión 2019) En 2019, Francia seleccionó a Bilal Hassani, un destacado ícono queer, para representar al país en Tel Aviv. Con la canción Roi (Rey), este talentoso artista francés de ascendencia marroquí presentó un verdadero himno a la diversidad, transmitiendo mensajes positivos sobre la aceptación personal. Tras su victoria en la preselección francesa, Hassani recibió muchas críticas e insultos homófobos por su aspecto físico. En Eurovisión, el francés logró emocionar a todo el público con una emotiva y reivindicativa puesta en escena en la que apareció junto a dos bailarinas, una de ellas con obesidad y la otra sorda. Su actuación terminó con una potente frase: "We are all kings, we are all queens" (Todos somos reyes, todos somos reinas). 03.02 min Bilal Hassani, representante de Francia en Eurovisión 2019, interpreta "Bigger than us" en la final del Festival. Música y letra: Emilie Satt, Jean-Karl Lucas

6. Duncan Laurence (Eurovisión 2019) Ese mismo año, el ganador de Eurovisión, Duncan Laurence, salió del armario tan solo unas horas antes de celebrarse la gran final del certamen. “Soy más que un artista, soy una persona, soy bisexual, soy músico… Estoy orgulloso de tener la oportunidad de mostrar quién soy”. Horas más tarde, el holandés se hacía con el ansiado micrófono de cristal y la quinta victoria de los Países Bajos en el certamen. En la misma gala donde Arcade, canción ganadora del Festival de Eurovisión más escuchada en Spotify, triunfó, participaron otros artistas pertenecientes al colectivo como Mahmood, Dana International, Conchita Wurst y Madonna, uno de los mayores iconos LGTBI+. 03.17 min Duncan Laurence, representantes de Países Bajos en Eurovisión 2019, interpreta "Arcade" en la segunda semifinal del Festival. Música y letra: Duncan Laurence, Joel Sjöö, Wouter Hardy

7. WRS (Eurovisión 2022) El año en el que España logró su mejor resultado en Eurovisión en casi 30 años, el rumano Andrei nos enamoró con su Llámame. El cantante, abiertamente homosexual, fue objeto de numerosas críticas destructivas debido a su pluma, pero en lugar de dejarse afectar, decidió abrazar su autenticidad añadiendo más pluma sobre el escenario de Turín 2022. Fue uno de los grandes iconos LGTBIQ+ de la 66ª edición del certamen europeo. Tanto es así, que llegó a convertirse en uno de los protagonistas de la semana del Orgullo de la capital en 2022. Además, el cantante participó en la carroza de RTVE junto a Chanel, Ronela y otros artistas del festival. 03.03 min WRS interpreta su 'Llámame' en La Noche D