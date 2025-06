JJ, ganador de Eurovisión 2025: "Me encantaría presentar el festival con Conchita Wurst"

Hace apenas un mes, el nombre de Johannes Pietsch —artísticamente conocido como JJ— era desconocido para gran parte del mundo. Sin embargo, el sábado 17 de mayo hizo historia al proclamarse ganador de Eurovisión 2025. Con "Wasted Love", una poderosa balada de tintes operísticos sobre el desamor, el austriaco conquistó al público y se alzó con el codiciado micrófono de cristal en una final marcada por la polémica, en la que Israel quedó en segunda posición. JJ consiguió así la tercera victoria para Austria en la historia del certamen, tras los triunfos de Udo Jürgens en 1966 y Conchita Wurst en 2014 con su emblemático "Rise Like a Phoenix".

Desde su victoria, el joven contratenor —aunque él prefiere que le llamen mezzosoprano— de 24 años, ha estado recorriendo Europa para celebrar y promocionar su éxito. Esta semana ha llegado a España, y como no podía ser de otra manera, también ha pasado por RTVE. JJ protagonizó una divertida noche en La Revuelta junto a David Broncano, donde aprovechó para enviar un emotivo mensaje a Melody: "Espero que estés bien, te envío todo el amor y espero poder verte pronto", le dijo con una sonrisa.

El equipo de Eurovisión RTVE ha aprovechado su parada en Madrid para charlar con él sobre cómo vive este momento un mes después del triunfo, sus planes de futuro, su papel en la próxima edición del festival —que se celebrará en Austria en mayo de 2026—, lo más duro de su experiencia eurovisiva, así como su lucha por la visibilidad del colectivo queer. ¡No te pierdas la entrevista completa y dale al play!

JJ se proclamó ganador del Festival de Eurovisión 2025 con un total de 436 puntos . Aunque partía como uno de los favoritos, desde su elección como representante de Austria siempre ocupó el segundo puesto en las casas de apuestas, solo por detrás del trío sueco KAJ. "La verdad es que cuando llegué a Basilea no tenía expectativas , porque quería disfrutar del momento", confiesa el artista. Siguiendo el consejo de anteriores participantes, intentó vivir el festival con calma , consciente de lo fugaz que puede resultar la experiencia. Sin embargo, todo cambió tras la Segunda Semifinal: después su actuación, el público quedó fascinado y JJ empezó a sonar con fuerza como posible ganador. "El día de la final pensaba: realmente quiero ganar Eurovisión, me voy a llevar ese trofeo a casa".

Victoria austríaca con sello español

JJ logró conquistar a toda Europa con su voz, pero detrás de su impactante actuación había también talento español. La dirección artística corrió a cargo de Sergio Jaén y la coreografía fue obra de Borja Rueda. El tándem formado por el escenógrafo y el bailarín fue clave en el éxito de Austria en Suiza. El propio JJ lo tiene claro: una parte importante de su victoria se debe a ellos. "Definitivamente, la puesta en escena juega un papel fundamental en toda la actuación", afirma con rotundidad.

El artista austríaco quedó maravillado con la propuesta que la irlandesa Bambi Thug presentó en Malmö 2024, también obra de Sergio Jaén: "Fue algo que se me quedó en la cabeza y no podía olvidarlo". Desde ese momento, JJ tuvo claro que quería que Jaén firmara su puesta en escena. Tras ponerse en contacto con él, Sergio presentó una propuesta completa que enamoró al equipo. "¿Os parece bien?", les preguntó tras la presentación. "No cabe duda de que estábamos llorando al verla", recuerda JJ emocionado. Más adelante se incorporó Borja Rueda, quien aportó elegancia a los movimientos escénicos, diseñando una coreografía que evocaba un naufragio en medio del mar, en sintonía con la narrativa de "Wasted Love". "Me alegró muchísimo poder trabajar con el equipo español", concluyó el cantante, agradecido por una colaboración que, sin duda, marcó la diferencia.