'The Split': Curiosidades y final explicado

"¿Hay cabiada para un buen divorcio?", esa es la gran pregunta que Abi Morgan, dramaturga y guionista, usa como hilo conductor en The Split. La serie británica de dramas judiciales estrena, en RTVE Play, la tercera temporada, una entrega que sirve para cerrar las tramas ajenas y propias de la familia. Cuatro mujeres conjurando en el seno de una familia de abogadas: una madre con mucha reputación y dos hijas expertas en gestionar legalmente las rupturas. La tercera no es del sector, pero también servirá para reflexionar sobre lo que supone una pérdida, en su caso, no elegida.

Si en la primera y segunda temporada, los altibajos de las Defoe servían de telón de fondo para dar paso a los casos que debían resolver, en estos nuevos 6 capítulos, el foco recae en ellas. Será Ruth la que, a tavés de un podcast llamado Analizando el amor, se encargue de tejer de forma invisible los problemas de pareja de sus hijas y,además, preguntarse si existe una buena ruptura. Te contamos el final de una serie que puedes ver al completo en la plataforma digital de RTVE.

De qué trata La primera temporada comienza cuando Hannah Stern, una reputada abogada especializada en divorcios, abandona el bufete de su familia debido a que su propia madre rechaza su ascenso. Hannah comienza a trabajar entonces para una vieja firma rival, Noble & Hale. Sin embargo, ese cambio durará poco, una decisión que se irá entrelazando con la vida profesional y personal de los personajes, además de los conflictos de sus propios clientes. 'The Split', la serie de dramas judiciales y mujeres protagonistas en RTVE Play