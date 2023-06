Para muchos jóvenes la vida está llena de momentos complicados. Es el caso de Bethan. La protagonista de In my skin se halla en un pozo de dificultades que le impiden vivir su adolescencia como ella querría: su padre es un maltratador, su madre tiene trastorno bipolar, tiene una amiga que bebe para superar sus inseguridades y pertenece a una clase social en la que siente que no encaja. Además, vive en un pequeño lugar en el que solo importan las apariencias. A Betham no le gusta la vida que le ha tocado vivir y la única salida que ha encontrado es mentir y crear su propia realidad e inventarse una familia normativa para evitar todo conflicto. Ser lesbiana en este contexto tampoco le resulta un camino fácil.

Su primer amor Ya desde los primeros capítulos conocemos la orientación sexual de Bethan; no porque lo revele ella, lo sabemos a través de las mofas de sus compañeros de clase. La primera relación que mantiene con una chica la lleva a escondidas e cuando se siente atacada dice que es heterexual. Pero tiene claro que esta situación no puede durar para siempre: la presión que siente puede estallar en cualquier momento. Poco a poco las cosas irán cambiando, aunque el dolor que sienta sea necesario.

La libertad de ser tú ¿Qué ocurriá con Betham? ¿Logrará encontrar su sitio en la sociedad? ¿Entrará a formar parte del colectivo LGTBIQ+ en su instituto?. Pero hay más preguntas: ¿viven las adolescentes lesbianas en España las mismas complicaciones que ella? Tatiana Casado, coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación Estatal LGTBI+, reflexiona al respecto. "Para una persona del colectivo, poder mostrase sin miedos ni tapujos puede llegar a ser una tarea ardua. La lucha por los derechos LGTBI+ se convierte en una necesidad básica cada día, cada mes y cada año que pasa. De esta forma, entre otras cosas, se consigue la apertura de la sociedad y la normalización de aquellas identidades y orientaciones distintas a la normativa. El resultado es que adolescentes lesbianas, por ejemplo, puedan disfrutar en plenitud de lo que sienten sin necesidad de esconderse o engañarse así mismas". Y eso es lo que le ocurre a Bethan, a lo largo de la primera temporada vemos cómo sus compañeros de clase se refieren a ella con insultos o palabras despectivas tan solo por gustarle las chicas. En un entorno hostil como este, su 'salida del armario' se ve reprimida: el hecho de que decida empezar a mostrarse en público con su novia se estará relacionado por el apoyo familiar y de otras personas del centro educativo. Una de sus profesoras también es lesbiana y, en un momento concreto, le dará su apoyo. Por suerte, su familia, a pesar de los problemas que tiene, aceptan su orientación sexual y, tanto su madre como su abuela, reciben a su novia con normalidad y a veces con sentido del humor. Poco a poco su entorno se vuelve más amable y esto le aporta seguridad, tanto en el contexto familiar como en el social..

Los efectos de la lesbofobia El rechazo hacia las lesbianas puede manifestarse con "bullying en el centro de estudio, burlas, aislamiento, comentarios despectivos y mofas", lo que supone un "aislamiento, conductas autolesivas, aumento de absentismo escolar, transtornos de ansiedad y/o depresión, riesgo de abuso de sustancias o intento de suicidio", dice Tatiana Casado. En el caso de la progonista de la serie, parece que las ofensas que recibe en el instituto no le llegan a afectar más allá de impedirle decir abiertamente, desde el principio, que le gustan las chicas. Luego sentirá el amor con libertad. Poppy y Bethan huyendo de Priest cropper La decisión de la joven de besarse en clase con su pareja es un gesto útil para otras chicas. Y es que los referentes lésbicos para las adolescentes "son absoluntamente fundamentales", dice Tatiana Casado. Hasta el momento, "la representación de las mujeres homosexuales está casi siempre vinculada a roles perversos o a vidas absolutamente infelices, donde el hecho de 'asumir' su orientación sexual se convierten en la trama principal".