Terminar de ver una película con una sonrisa de oreja a oreja siempre es signo de buen cine. Si, además, lo hace con tres de los actores más reconocidos de la comedia gallega y un guion con mucha retranca, el disfrute está servido. Es lo que nos ofrece Cuñados, un inesperado disparate en el que Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey desparraman su gracia y talento que puede verse en RTVE Play. Su director, Toño López (Mareas Vivas, The avatars, Matalobos), la definió como "una comedia riquiña", quizá un nuevo genero por explorar que huye de algunos tópicos gallegos explotados en el cine y tiene una propuesta refrescante.

Aquí no se habla de la costa, del narcotráfico y ni siquiera del fútbol. Todo tiene lugar en Ourense, quizá la provincia menos traída a la gra pantalla de todas las regiones gallegas. La película nos cuenta la historia de Eduardo (Miguel de Lira) y su cuñado Sabonis (Xosé A. Touriñán)y de como acaban metidos en todo tipo de líos con tal de dar solución a su insolvencia. Necesitan dinero. Mucho dinero. Una comedia disparatada y de enredo, pero con mucha verdad, con personajes y circustancia realistas que hacen que también se cuele la critica social.

Enredo, comedia y critica social

"Me gustaba mucho la idea de ver a estos pobres intentando ser criminales, pero teniendo que cumplir con las obligaciones cotidianas de la familia -continúa Toño-. Por eso les vemos secuestrando a alguien pero al mismo tiempo tienen que cuidar de la niña pequeña, hablar con la suegra... Eso es algo que me gustó mucho del guion. me pareció muy divertido", explicaba el director en una entrevista para este medio. Todo ello contado con un humor cercano que puede llegar a todos los publicos.

También destaca el trabajo del trío de actrices que interpretan a las mujeres encargadas de poner un poco de cordura en la película: Eva Fernández, Iolanda Muíños y María Vázquez, una de las actrices del momento por su papel en Matria, que también son las que han decidido seguir con el negocio familiar de la bodega. En este sentido, la película conecta también con el matriarcado gallego, con hombres que aparentemente encabezan la familia pero que tienen a mujeres en la trastienda que son las que manejan el cotarro.

María Vázquez entre el reparto de 'Cuñados'

"Ellos son muy hombres y muy machos pero en el fondo son unos peleles -asegura Xosé-. Ellas aportan cordura, saber estar, serenidad... Me gusta que sean ellas las que sigan la estirpe del vino, que ha sido una cosa tan tradicionalmente masculina. Ahí también hay un guiño a la entrada de la mujer en ciertos mundos en los que hasta ahora eran complicados para ellas. Las mujeres aportan cordura en todo momento y también comedia". Cuñados (2021), se puede ver gratis en el catálogo de RTVE Play.