"Una comedia 'riquiña' para salir sonriendo del cine en estos momentos difíciles que vivimos", así define Cuñados uno de sus protagonistas, Xosé A. Touriñan. Una divertida y original película sobre la familia (y sobre Galicia), que comienza con una deuda imprevista, sigue con un secuestro absurdo y termina con un plan disparatado. Se estrena este 9 de abril en las salas de cine y cuenta con la participación de RTVE.

Cuñados es el debut cinematográfico del director Toño López (Mareas Vivas, The avatars, Matalobos), ha sido rodada íntegramente en la provincia de Ourense y huye de algunos tópicos gallegos explotados por el cine: "No hablamos de costa, no hablamos de narcotráfico y ni siquiera hablamos de fútbol. Hablamos de baloncesto, de la única provincia de interior, Ourense, del pulpo... La idea de ubicarla en Ourense es porque la costa ya estaba muy trillada. Y Ourense no estaba explotada en el buen sentido".

"Es una comedia familiar, criminal, para todos los públicos... pero que, al mismo tiempo tiene un punto de verdad -añade el director-. Tenemos personajes y circunstancias realistas, que los espectadores puden identificar con gente que conocen, y a los que metemos en una trama descacharrante y llevada al extremo. Hay una mezcla de comedia con un punto de verdad y crítica social".

"Me gustaba mucho la idea de ver a estos pobres intentando ser criminales, pero teniendo que cumplir con las obligaciones cotidianas de la familia -continúa Toño-. Por eso les vemos secuestrando a alguien pero al mismo tiempo tienen que cuidar de la niña pequeña, hablar con la suegra... Eso es algo que me gustó mucho del guion. me pareció muy divertido".

01.30 min Cuñados - Making of

Tres cuñados que quieren ser malos y no saben La película cuenta la historia de Eduardo (Miguel de Lira) y su cuñado Sabonis (Xosé A. Touriñán), a los que ha timado Alicia Zamora (Paku Granxa) una poderosa mujer de negocios. Para resolver sus problemas solo se les ocurre secuestrar a Modesto (Federico Pérez Rey), cuñado de esa empresaria. Pero cuando Alicia se niega a pagar, es el propio Modesto quien urde un nuevo plan con el que Eduardo y Sabonis podrán salvar la bodega familiar. "Yo definiría a estos tres cuñados como muy torpes, muy payasos... y, si te fijas, son torpes para hacer daño -asegura Toño-. Están en un lío muy gordo, en el que les ha metido alguien muy importante, y un poco por desesperación, un poco por improvisación... deciden resolver el problema haciendo daño y no les sale. Por que para ser malo también hay que saber y ellos no saben. Son incapaces de hacer daño y por eso se meten en líos cada vez más gordos. Son cuñados "entrañables". En la película hay una pelea pero no es violenta sino desordenada, porque realmente solo hay un personaje que representa la maldad (Alicia). El resto quieren ser malos y no saben". "Los protagonistas se meten en tantos líos porque no saben compartir sus problemas, no saben hablarlo con sus mujeres -añade el director-. En la vida real a veces uno cree que puede solucionar los problemas solo y que si los comparte la cosa puede empeorar. A ellos les pasa mucho eso porque piensan que sus mujeres no son tan fuertes como ellos, cuando realmente es al revés. Ellas transmiten mucha fortaleza, son las sensatas, resuelven los problemas y son muy sanas mentalmente. Mientras que a ellos les cuesta más. Por eso hacen cosas, como secuestrar a alguien, sin ni siquiera consultarlo entre ellos. Eso da lugar a situaciones muy divertidas". Fotograma de 'Cuñados'

Tres payasos Miguel de Lira (A Esmorga, Matadero, Vivir sin permiso) interpreta a Eduardo, el cuñado de Sabonis, y define estupendamente a los tres protgonistas: "Eduardo es un poco es el que tiene anclada la toma de tierra -nos cuenta-. Es un autónomo que tiene una pequeña empresa de instalaciones de madera. En el trío Eduardo cumpliría la función de payaso serio, mientras que Xosé A, Touriñan (Sabonis) sería el payaso ingenuo y Federico el payaso oportunista. En el fondo es un trío de payasos que se ven inmersos en un lío enorme", con una cantidad inmensa de pasta que les demanda el seguro, por una instalación de madera que hicieron en una residencia y que se incendió. Y lo peor es que no tenemos el certificado de que la madera era ignífuga porque alicia nos timó" Xosé A. Touriñan (Fariña, El desorden que dejas), confiesa que es el más torpe de los tres: "Soy Sabonis, cuñado de Eduardo, y le meto en todos los líos del mundo porque soy el que menos cabeza tiene del trio y tomo las peores decisiones que se pueden tomar y en los peores momentos. Soy el cerebro de las peores decisiones que toman los cuñados en la película. Aunque el personaje tiene un tiene un corazón muy grande. Iba para deportista profesional pero se le truncó la carrera por una lesión yahora lo está pagando con su familia, sin darse cuenta, por lo que está a punto de perder a su mujer. Él intenta solucionar esos problemas pero siempre tomando las peores decisiones posibles. Así es Sabonis. "Menos mal que está Eduardo para controlarlo porque este tío podría acabar con Ourense y con el mundo -añade Xosé-. Y el personaje de Modesto es como un socio para sus locuras, porque lo ve como un tío preparado y con ideas que pueden solucionarles sus problemas. Y claro, visto desde fuera, fiarte de Modesto es otra de las peores decisiones que se pueden tomar en la vida. Sabonis siempre dice "malo no será", como diciendo que las cosas no pueden ir a peor, pero al final todo sale mal. Creo que ese es el leiv motiv de la película porque siempre van a peor. Pero son delincuentes 'riquiños' y no puedes evitar quererlos". Completa el trío de cuñados Modesto, al que interpreta Federico Pérez Rey (Air Galicia, Terminal, El Dorado) y que es el cuñado de la empresaria que ha timado a Eduardo y Sabonis. Y al que secuestrarán para pedir rescate. "Modesto -nos cuenta Federico- es el más cuñado de todos, respecto a la acepción que se ha dado al término en los últimos tiempos y que viene a sustituir a la suegra, esos prototipos familiares de pesados, de "rompehuevos", de esa gente fanfarrona que parece saberlo todo y enmienda la plana a todo el mundo. Se tiene por más de lo que es, Por eso cuando se cruza con Eduardo y con Sabonis les hace creer que es un tipo influyente; pero realmente le ha tocado vivir bajo el yugo de su cuñada y jefa. Y es un títere de ella. Pero en el fondo es buena gente y tiene muy buen corazón. Al final se aprovechan todos de todos para hacer un especie de justicia poética y conseguir que no los apisonen". 01.15 min Cuñados - Clip

Una comedia con denominación de origen En cuanto al humor de la película, Toño asegura que: "Es un humor comprensible en cualqiuer parte del mundo pero también muy gallego. Es como la famosa retranca gallega, un humor colaborativo en el que, el que hace la broma llega hasta la mitad y el que la escucha tiene que completarla. es por eso po lo que muchas veces la gente de fuera no entiende el humor gallego, porque tienes que haber estado en bromas así antes para hacer las conexiones. Hemos intentado usar ese humor de forma que todo el mundo pudiera entenderlo y parece que está funcionando". "El atraco es necesario para meterlos en un lío -añade Xosé-. pero al final lo más importante de la película son las relaciones entre ellos y entre el resto de sus familiares. Esas relaciones entre personas normales que se ven metidas en situaciones anormales. Son situaciones anómalas que no saben gestionar. De eso va la película. Para mí la mejor comedia es la que está en ese fino límite entre la comedia y el drama. y la película juega mucho en ese límite, porque si nos pusieramos serios sería un dramón muy real y actual". "Hay como un motor de cambio en la película -nos comenta Miguel-. El escenario principal es esa pequeña bodega familiar en la comarca de O Riberiro. Una bodega que tenía el patriarca del clan, el viejo Ribeiro, y que, tras su muerte, las hijas están intentando reflotar y renovar para que sea una bodega más de autor, con una marca de vino que se llama "Las hijas de ribeiro", que tiene un doble sentido, por el nombre del padre y de la comarca. Por eso decimos que es una comedia "con denominación de origen", gallega por los cuatro costados, pero concretamente de esa comarca de O Ribeiro y de esa familia Ribeiro". Federico concluye que "Hay humor gallego desde el momento en que esta hecha por gallegos y desde el punto de vista de nuestra forma de ser, de comunicarnos y de relacionarnos. Sin ser hilarante ni tronchante todo el tiempo, está esa forma nuestra de decir las cosas, dando vueltas con retranca, ironía. Lo que llamamos nosotros "o xeito" o la forma de comunicarnos. No es una comedia de gags o de chistes sino de situaciones en la que hay mucho patetismo de unos personajes que se meten en problemas y para intentar salir de ellos se meten en otros líos aún más gordos. Creo que es uno de los valores de la película, que es muy gallega pero, al mismo tiempo, muy universal". Destacar también la secuencia del secuestro, de la que nos habla Miguel: "Es un atraco chapucero porque es totalmente improvisado. Un impulso visceral, que es el de secuestrar al cuñado de la que nos está jodiendo. Lo lógico sería secuestrarla a ella pero secuestramos a su cuñado. Fargo es un referente, pero lejano, quizá la película se quedaría en un punto intermedio entre Atraco a las tres y Fargo. Buscábamos un humor más blanco y limpio y por eso no profundizamos en el lado oscuro de la trama sino que lo dejamos en un humor chapucero y blanco. Aunque dándole dignidad para que no fuera el mero chascarrido. Un humor fermentado en barrica". Fotograma de 'Cuñados'

Los timos del pulpo y la madera La película también habla los negocios fraudulentos que se han montado alrededor del pulpo y la madera. "El timo de la madera ignífuga es un detalle importante -nos descubre Miguel- porque en Ourense hay un pequeño pueblo que se llama Avión. Y sus habitantes emigraron muchísimo a México en su momento, donde se convirtieron en un lobby de poder y controlan sectores como el de la madera o medios de comunicación. Y ahora vienen a veranear a Avión con sus jets privados. Es una realidad paralela que lo fllipas. Sin profundizar mucho apuntamos que esa madera importada de México por esta empresaria es un negocio fraudulento" Una emprsaria a la que también podríamos llamar "la capo de los pulpos". "Al final la vida está manejada por capos sea en los terrenos que sea -asegura Federico-. Toda esa economía sumergida que hay detrás de las cosas que vivimos todos los días, como el pulpo, que es casi un estandarte gallego. De hecho una de las frases de la película es: "El día que se acabe el pulpo en este país hay una guerra civil". La gente se manifestaría antes si se acaba el pulpo o si se cierran los bares que por la injusticia social. Actualmente hay mucho pulpo que viene de otros lugares, como Marruecos o mauritania, y se hace pasar por gallego. Un negocio ilegal que genera millones de beneficios y que también está reflejado en la película. Todas esa pequeñas cloacas". "Estos dos de los elementos de realidad social nos sirven para irnos hacia la comedia por las circunstancias que se dan de olla a presión entre esos personajes que pierden el control -añade Miguel-. Yo pongo el símil de que esa olla a presión, esa situación extrema, puede explotar o bien salir por la válvula de escape de la olla en forma de humor. Ese es el fondo de la película y por eso tiene esa situación de payasos pero muy contenida". Fotograma de 'Cuñados'

Ourense, Sabonis y el baloncesto A los que no somos de Ourense nos sorprende que el deporte elegido en la película sea el baloncesto y que uno de los protagonistas reciba el apodo de "Sabonis" (por el famoso jugador ruso Arvydas Sabonis). "El basket es el deporte estrella en Ourense, gracias a su equipo, que es una referencia -nos explica Xosé A. Touriñán-. El productor y el director de la película jugaron al basket y ellos son los culpables de que tenga tanta importancia en la película. Yo soy más futbolero, pero no hicieron caso a mis sugerencias". "Es una película que sin tener el presupuesto o la ambición de otras, creo que tiene mucha verdad -añade Fededrico-. Quisimos ir a ese referente del baloncesto porque el Club Ourense de baloncesto es algo muy mítico. Es como el fútbol sala en Murcia, donde tienen un equipo que es muy bueno. Son deportes minoritarios pero socialmente muy arraigados en la zona de la que hablamos, lo que nos da más cercanía". "Otro de los grandes protagonistas es el lugar, el paisaje y esa orensanía -añade Xosé-. Es algo que hace muy bien la productora de la película, Portocabo, que hizo algo similar en la serie Hierro. Esa forma de que el lugar dé carácter a lo que estás contando. La película transcurre en Ourense y se tiene que notar". "Siempre vemos los estereotipos gallegos como el mar, la costa, Sanxenxo, el marisco, el turismo de playa... y esa zona de O Ribeiro es una de mis preferidas porque yo soy un amante del vino y lo disfruto muchísimo -añade Federico-. Es una zona preciosa y por eso quisimos que el paisaje también fuera un personaje. Es una película muy ourensana por todo. Una cosa curiosa es que las mejores preparadoras de pulpo son de O Carbailliño, en Ourense, que es una zona interior cercana a donde nosotros rodamos. Ese contexto da mucha veracidad a la película y ese asentamiento es un personaje más". Fotograma de 'Cuñados'