¡Ya es oficial! El Grand Prix del Verano, el estreno más esperado de la temporada, regresa a La 1 el próximo 24 de julio a las 22:30 h. Un nuevo formato, pero que sigue manteniendo la esencia de toda la vida. Y ese es el equilibrio que queríamos buscar”, afirma Ramón García en A media mañana. Para este primer programa, las dos primeras localidades invitadas son Colmenarejo (Madrid y Alfacar (Granada).

Un programa intergeneracional

El Grand Prix es el concurso que reunía a toda la familia delante del televisor para disfrutar de los aguadores, los bolos, las gallinas y gallos o la rampa... y muchas más pruebas que han acompañado a los españoles en las noches de verano. En A media mañana, Ramón García preguntaba si iban a ser capaces, en el 2023, de unir de nuevo a las familias. La respuesta es sí. Solo hay que escuchar la anécdota que ha contado el bilbaíno en Radio Nacional de España.

“En la grabación del programa del pueblo Tineo me dijeron hay una chica que te quiere conocer. Entonces me acerqué donde ella y me dice Ramón te tengo que decir que eras el amor de mi infancia. Y luego le digo, ¿con quién veías el programa? Y me dice con mis abuelos. Y le digo ¿están? Y me dice no, ya no están y lo voy a ver en su recuerdo”, relata el presentador.