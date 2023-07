18 años después de su último Grand Prix, Ramón García vuelve a ponerse al frente del concurso en su esperadísima nueva temporada. Le acompañarán Michelle Calvó y Cristinini, además de una nueva mascota que promete dar mucho juego en el programa. La hemos conocido este mismo miércoles durante la presentación del Grand Prix, en la que ha irrumpido por sorpresa mientras los presentadores atendían a los medios. Allí, sin que nadie se lo esperara, ha aparecido este fiero dinosaurio, sembrando el pánico en el plató donde se graba el programa.

Ha ocurrido mientras el trío de presentadores comentaba las novedades del Grand Prix en su regreso a la televisión. De repente han empezado a escucharse ruidos y todos los periodistas, de espaldas a la puerta, se han girado para ver qué ocurría, de dónde provenían aquellos sonidos. ¿El culpable? El dinosaurio Nico, nueva mascota del programa. Todos se han sobresaltado por la llegada repentina de este invitado, con la que nadie contaba. ¡Menuda entrada! Wilbur, acróbata que también participará en el Grand Prix, se ha acercado entonces para intentar domarle, dirigiéndole al escenario a base de órdenes en inglés, el único idioma que controla este dinosaurio, según cuenta Wilbur.

“�� ¡Atención, que llega la estrella de esta edición!



Sí, es un dinosaurio gigante�� y Willbur lo tiene dominado ��#GrandPrixTve pic.twitter.com/whk01rfURW“ — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 5, 2023

También dice Wilbur que el dinosaurio no te ve si no te mueves, pero ya hemos visto que eso no es verdad. Cuando el acróbata ha intentado hacer una demostración, Nico ha intentado comerle. Por suerte no ha pasado nada y Wilbur se ha podido llevar al dinosaurio, el compañero de la nueva vaquilla. La esencia de la clásica vaquilla se mantendrá con esta otra mascota, que seguirá molestando a los concursantes.

“¡Este año tenemos una vaquilla muy especial que “molestará” a los jugadores!#GrandPrixTVE pic.twitter.com/O6UY1OhETw“ — La 1 (@La1_tve) July 5, 2023