Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 17 de julio

No importa si estás de vacaciones o has tenido una larga jornada de trabajo, no te puedes perder la programación de Televisión Española de este lunes 17 de julio. Como cada tarde, si eres un fanático de La promesa, no te olvides de acompañar a Jana a partir de las 16.30 horas en La 1 y después disfrutar de El paraíso de las señoras (17.25 horas). A pesar de que el lunes tengan descanso los ciclistas del Tour de Francia, hay mucho más deporte que seguir en RTVE Play.

Por la noche tendrás dos opciones, apetecibles para todos los gustos. En La 1, podrás ver el nuevo capítulo de 4 estrellas, a las 21.50 horas, el especial de El cazador con famosos y un nuevo programa de Españoles en el mundo. En cambio, si lo tuyo es el cine clásico, La 2 te ofrece a partir de las 22.05 horas una película estrenada a principios de los años 70, El hombre llamado Caballo.

¿Te lo vas a perder?

22.35 horas, en La 1: Especial El cazador La 1 estrena el tercer programa especial de El cazador con famosos en prime time. En cada emisión, cuatro celebridades se enfrentan a uno de los cazadores en tres rondas, siguiendo la mecánica de las tardes. El objetivo es llegar a la 'Caza final', en la que todos los concursantes que hayan logrado escapar de la ronda con el temido cazador lucharán juntos contra él o ella y recibirán como premio la suma de las cantidades que hayan acumulado en las rondas anteriores. Los premios serán solidarios y se repartirán entre las asociaciones que escojan los concursantes famosos. Recuerda que si no lo puedes ver en la televisión, tendrás disponible el episodio en RTVE Play. Especial "El cazador" con famosos Cuatro famosos se enfrentan a uno de los cazadores en tres rondas.... Ver ahora

23.50 horas, en La 1: Españoles en el mundo La nueva entrega de Españoles en el mundo viaja hasta una de las zonas con más historia de Estados Unidos: Alabama. En su aventura por la estado, el reportero Antonio Moreno está acompañado por seis anfitriones: Marian, Just, Javier, Suso, Débora y Alfonso. Alabama es uno de los puntos del mapa estadounidense con más cantidad de licencias de armas, pero sus habitantes disfrutan de una mayor calidad de vida, con enormes residencias situadas en plena naturaleza. Españoles en el mundo, a las 23.50 horas en La 1 y en RTVE Play. Débora es una de las anfitrionas en Alamaba de 'Españoles por el mundo' RTVE

22.04 horas, en La 2: Un hombre llamado Caballo Días de cine clásico te trae una película ambientada en el lejano Oeste, Un hombre llamado Caballo. La producción de Elliot Silverstein comienza con la vida cómodamente y sin problemas del aristócrata inglés John Morgan (interpretado por Richard Harrus). Todo cambia con la aparición de los indios Sioux que lo secuestran y lo llevan a vivir con ellos como esclavo.