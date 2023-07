Este sábado 15 de julio, RTVE ofrece en su parrilla toda una variedad de películas para disfrutar de las noches calurosas de verano. En La 1 podrás ver La madre del novio, protagonizada por la actriz y cantante Jennifer López. Si no te convence, otra opción es El alma de la fiesta, una comedia americana del 2018. Y si, por algún casual, eres de esas personas que les cuesta dormir, quédate despierto para ver un doble capítulo de Downton Abbey. Espera, que aún hay más, la propuesta de La 2 es I am a woman, una película biográfica de la cantante Helen Reddy. Pero si es sábado noche y te apetece estar fuera de casa, siempre puedes disfrutar en cualquier otro momento de todos los contenidos de RTVE Play.

Ambientada en 1912, el futuro heredero del título de conde fallece , nombrando como sucesor a Matthew Crawley , un letrado de clase media cuyo parentesco con Robert Creawley es lejano . No es que careciese de hijos, pero sí de herederos varones, por lo que, cuando la familia se muda a la mansión, no son bien recibidos por los miembros y criados de la anterior familia.

El 8 de julio La 1 traía de vuelta Downtown Abbey , no solo a su programación de los sábados, también a RTVE Play . La serie, con seis premios Emmy y tres Globos de Oro , narra la vida de los Crawley, una familia de la aristocracia inglesa.

22:04 horas, en La 2: I am a woman

La 2 ofrece en su parrilla I am a woman, una película biográfica de Helen Reddy. La cantante australiana de los años 70 llegó al estrellato con su éxito I am a woman, canción que pasó a la historia como himno feminista. Su vida esconde un relato de lucha y ambición que no te debes perder.