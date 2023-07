En pleno verano, RTVE Play refresca su programación con cine, series y documentales perfectos para ver dónde y cuando quieras desde el móvil o en la televisión. Si ya has deborado todas las temporadas de la serie británica de éxito In My Skin, esta semana le toca a un true crime que te va a poner los pelos de punta. Los Bamber: Asesinato en la granja nos descubre uno de los sucesos más escalofriantes de Reino Unido, el asesinato de cinco miembros de una familia. El acusado fue el hijo adoptivo, condenado a la máxima pena posible. Sin embargo, más de una década después, nuevas pistas reabren el misterio. Por supuesto, el catálogo de cine de RTVE Play sigue creciendo, esve viernes se incorpora a la amplia lista de películas El camino de los ingleses, ópera prima de Antonio Banderas y el debut en la gran pantalla de un jovencísimo Mario Casas.

Lunes: Los Bamber: Asesinato en la granja El 7 de agosto de 1985, la policía local entró en una granja aislada de Essex y encontró cinco cadáveres: una joven madre, Sheila Caffell, sus hijos gemelos y sus padres. Les habían disparado y matado. Inicialmente parecía ser el escenario de un trágico asesinato-suicidio cometido por la atribulada madre, Sheila. Pero surgiría nueva evidencia para poner al hermano de Sheila, Jeremy Bamber, firmemente en el marco. Arrestado, acusado y condenado por los cinco asesinatos, fue enviado a prisión de por vida. Sin embargo, durante los últimos 35 años, Bamber ha estado luchando contra su condena desde su celda de prisión de máxima seguridad, manteniendo constantemente su inocencia.¿ ¿¿ Con acceso a cintas de audio nunca antes escuchadas de Jeremy Bamber, Los Bamber: Asesinato en la granja utilizará testimonios de primera mano y material de archivo nunca antes visto para explorar la evidencia que ha surgido desde el juicio original y volver a examinar los impactantes eventos en White House Farm.

Viernes Cine: El camino de los ingleses Una de esas joyitas que han pasado desapercibidas en el cine español, ópera prima de Antonio Banderas como director y punto de partida para grandes rostros como Marta Nieto, Mario Casas (su debut en el cine) o Raúl Arévalo. Miguelito Dávila es un joven de alma inquieta y un solo riñón. Pronto empieza a albergar la esperanza de ser poeta. Pero soñar es fácil y vivir difícil. Durante ese verano del fin de la inocencia, Miguelito y sus amigos llevarán al límite sus experiencias con el sexo, la amistad, la violencia o el amor entre baños de sol y tormentas de verano. Saben que muy pronto deberán avanzar por la senda que les convierta en héroes o en sombras, que les permita alcanzar el fin del mundo. Y se preguntan qué habrá al otro lado de El Camino de los Ingleses. El debut de Mario Casas en el cine: de la mano de Antonio Banderas y Marta Nieto

Sanfermines 2023 y el Tour de Francia Esta semana podrás disfrutar en RTVE Play y en Teledeporte de la 110º edición del Tour de Francia. La competición tendrá un recorrido de 3.404 km y pasará por los cinco macizos montañosos galos. Todo ello narrado por Carlos de Andrés y los comentarios del exciclista español Perico Delgado. Horario y dónde ver en TV gratis las etapas del Tour de Francia 2023 Cita con la fiesta popular más famosa del mundo. RTVE Play se convierte de nuevo en la radiotelevisión de los Sanfermines 2023 en España, y en todo el mundo. Julian Iantzi, Ana Prada y el experto Teo Lázaro estarán al frente de un dispositivo formado por cien profesionales y más de 30 cámaras. Hemingway se convertirá en cronista de los Sanfermines a través de la Inteligencia Artificial Cada mañana, del 7 al 14 de julio, en directo, en La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play.