RTVE estrena muy pronto José Mota Live Show, un programa semanal presentado por el cómico José Mota, que contará con la ayuda de Patricia Conde y otros colaboradores. En él se hablará de actualidad, eso sí, con humor como no podía ser de otra manera. El presentador estará en su salsa con los 'sketches' y juegos de improvisación en directo, pero también saldrá de su zona de confort, pues el programa tiene un formato de falso directo al que no está acostumbrado. En la presentación del show, José Mota ha expresado sus nervios, pero también su emoción ante este nuevo reto: "Los nervios forman parte de esta propuesta. Me parece que es un programa en el que la inmediatez prima sobre lo excesivamente preparado. Me apetecía muchísimo hacer un formato así porque me apetece jugar y pasármelo bien con el equipo".

Patricia Conde, por su parte, vuelve a RTVE "entusiasmada con este proyecto" que tanto se parece a los programas favoritos de la presentadora. También lo está por trabajar con el humorista, al que lleva admirando durante muchos años: "Estar trabajando con él es como algo que ni si quiera me había planteado. Pero de repente surge la magia y aquí estamos, estoy encantada".

Patricia Conde, copresentadora del nuevo programa "José Mota: Live Show" GTRES

Vieja del visillo, ¿sí o no? Si querías saber si los personajes clásicos de José Mota harán algún cameo en el programa, no te hagas ilusiones. No vuelve La Vieja del Visillo, o por lo menos de momento. El presentador quiere innovar y aportar frescura al programa: "En principio queremos desembarcar con cosas nuevas, esa es la idea. Pero nunca sabes, si el equipo creativo de repente tiene una idea fantástica, lo comentamos y procede rescatar cualquier personaje antiguo al servicio de lo nuevo, pues entonces sí. Lo que no quiero hacer es ya lo que he hecho porque es volver a pasar por el mismo sitio". Con quien sí podremos contar es con su compañero Santiago Segura, al que hizo una llamada a través de sus redes sociales para promocionar el programa: "A Santiago sí, lo voy a tener. Es el amiguete". José Mota estrena nuevo programa en La 1 GTRES