En verano podemos hidratarnos con agua o con frutas como la sandía y melón, que nos hidratarán por dentro y por fuera.

El chef Sergio Fernández nos ha enseñado en Saber Vivir a aprovechar la sandía y sacarle el máximo partido al sabor del melón este verano con 3 deliciosas y originales ideas en las que poder presentar 3 platos:

Gazpacho de sandía: aprende cómo hacerlo

Si has comprado sandía de más y no sabes cómo utilizarla no te pierdas este gazpacho de sandía, con un color rojo y un sabor muy agradable.

Receta de gazpacho de sandía del chef Sergio Fernández rtve